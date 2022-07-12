Куйвашев привлек силовиков к решению проблемы обманутых пайщиков. Скрин

12 июля 2022 в 21:43 Размер текста - 17 +

Обращение пайщиков КПК «Народный капитал» из правительства передали в полицию и прокуратуру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пайщики кредитно-потребительского кооператива «Народный капитал» получили ответ от правительства Свердловской области. Их обращение по мошенничеству с деньгами передали в прокуратуру, полицию и главное управление Банка России. Об этом URA.RU сообщила одна из пострадавших. «Мы получили письменный ответ из правительства, что наше обращение рассмотрено и что далее нас будут информировать прокуратура, полиция, служба судебных приставов и главное управление Банка России. После этого я еще общалась с секретарем, она сказала, что губернатор Евгений Куйвашев лично рассматривал наше обращение. Хочется, чтобы уже скорее виновные были наказаны и обманутым пайщикам вернули деньги. Многие из пострадавших, кто пожилого возраста — скончались из-за нервов, переживаний по поводу пропавших денег. Мы просто хотим справедливости», — рассказала URA.RU одна из пайщиц. В КПК «Народный капитал» вложились порядка 1,6 тысячи свердловчан, кто-то вкладывал по несколько миллионов. Получить деньги обратно пайщики не смогли, хотя у многих на руках есть решение суда. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», но пока без фигурантов. Ранее свердловчане просили взять расследование дела под личный контроль президента РФ Владимира Путина и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Ответ обманутым пайщикам из правительства Свердловской области Копия предоставлена читательницей URA.RU

Пайщики кредитно-потребительского кооператива «Народный капитал» получили ответ от правительства Свердловской области. Их обращение по мошенничеству с деньгами передали в прокуратуру, полицию и главное управление Банка России. Об этом URA.RU сообщила одна из пострадавших. «Мы получили письменный ответ из правительства, что наше обращение рассмотрено и что далее нас будут информировать прокуратура, полиция, служба судебных приставов и главное управление Банка России. После этого я еще общалась с секретарем, она сказала, что губернатор Евгений Куйвашев лично рассматривал наше обращение. Хочется, чтобы уже скорее виновные были наказаны и обманутым пайщикам вернули деньги. Многие из пострадавших, кто пожилого возраста — скончались из-за нервов, переживаний по поводу пропавших денег. Мы просто хотим справедливости», — рассказала URA.RU одна из пайщиц. В КПК «Народный капитал» вложились порядка 1,6 тысячи свердловчан, кто-то вкладывал по несколько миллионов. Получить деньги обратно пайщики не смогли, хотя у многих на руках есть решение суда. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», но пока без фигурантов. Ранее свердловчане просили взять расследование дела под личный контроль президента РФ Владимира Путина и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.