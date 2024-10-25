Вaza: женщину-таксиста в Коркино зарезал 16-летний глухонемой

Предполагаемым убийцей женщины-таксиста в городе Коркино (Челябинской области) оказался 16-летний глухонемой. Об этом 25 октября сообщает telegram-канал Baza.
«Днём 23 октября подозреваемый Е. Юрченко был в гостях у своего дальнего родственника, 16-летнего Мануила. Когда пришло время уезжать домой, Мануил вызвал своему глухонемому родственнику такси. За парнем приехала 40-летняя Елена Манжосова», — говорится в сообщении telegram-канала.
Утром 24 октября семья Мануила в социальных сетях увидела информацию об убийстве женщины. Также ориентировку на Мануила с указанием его личных данных. Позднее появилось сообщение о задержании Юрченко.
Тогда Мануил сам вместе с родителями пошёл к следователям, чтобы дать показания. Сейчас он проходит по делу в качестве свидетеля. У него взяли образцы ДНК и изъяли сотовый телефон.
Причастность к убийству второго парня, 19-летнего Марселя, который также был указан в ориентировке, на данный момент не подтверждена, отмечается в сообщении telegram-канала. «По словам родственников Марселя, он уехал из Коркино более месяца назад», — пишет Baza.
Глава СКР России Александр Бастрыкин ранее забрал в Москву дело об убийстве таксистки в Коркино. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал адвокатов задержанным во время протестов в Коркино. Вся актуальная информация о ночном стихийном митинге в челябинском городе в ночь на 25 октября собрана в сюжете на URA.RU.
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