Вaza: женщину-таксиста в Коркино зарезал 16-летний глухонемой

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Жители Коркино в ночь на 25 октября пытались отомстить за убийство женщины
Жители Коркино в ночь на 25 октября пытались отомстить за убийство женщины Фото:
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Предполагаемым убийцей женщины-таксиста в городе Коркино (Челябинской области) оказался 16-летний глухонемой. Об этом 25 октября сообщает telegram-канал Baza.

«Днём 23 октября подозреваемый Е. Юрченко был в гостях у своего дальнего родственника, 16-летнего Мануила. Когда пришло время уезжать домой, Мануил вызвал своему глухонемому родственнику такси. За парнем приехала 40-летняя Елена Манжосова», — говорится в сообщении telegram-канала.

Утром 24 октября семья Мануила в социальных сетях увидела информацию об убийстве женщины. Также ориентировку на Мануила с указанием его личных данных. Позднее появилось сообщение о задержании Юрченко.

Тогда Мануил сам вместе с родителями пошёл к следователям, чтобы дать показания. Сейчас он проходит по делу в качестве свидетеля. У него взяли образцы ДНК и изъяли сотовый телефон.

Причастность к убийству второго парня, 19-летнего Марселя, который также был указан в ориентировке, на данный момент не подтверждена, отмечается в сообщении telegram-канала. «По словам родственников Марселя, он уехал из Коркино более месяца назад», — пишет Baza.

Глава СКР России Александр Бастрыкин ранее забрал в Москву дело об убийстве таксистки в Коркино. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал адвокатов задержанным во время протестов в Коркино. Вся актуальная информация о ночном стихийном митинге в челябинском городе в ночь на 25 октября собрана в сюжете на URA.RU.

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Предполагаемым убийцей женщины-таксиста в городе Коркино (Челябинской области) оказался 16-летний глухонемой. Об этом 25 октября сообщает telegram-канал Baza. «Днём 23 октября подозреваемый Е. Юрченко был в гостях у своего дальнего родственника, 16-летнего Мануила. Когда пришло время уезжать домой, Мануил вызвал своему глухонемому родственнику такси. За парнем приехала 40-летняя Елена Манжосова», — говорится в сообщении telegram-канала. Утром 24 октября семья Мануила в социальных сетях увидела информацию об убийстве женщины. Также ориентировку на Мануила с указанием его личных данных. Позднее появилось сообщение о задержании Юрченко. Тогда Мануил сам вместе с родителями пошёл к следователям, чтобы дать показания. Сейчас он проходит по делу в качестве свидетеля. У него взяли образцы ДНК и изъяли сотовый телефон. Причастность к убийству второго парня, 19-летнего Марселя, который также был указан в ориентировке, на данный момент не подтверждена, отмечается в сообщении telegram-канала. «По словам родственников Марселя, он уехал из Коркино более месяца назад», — пишет Baza. Глава СКР России Александр Бастрыкин ранее забрал в Москву дело об убийстве таксистки в Коркино. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал адвокатов задержанным во время протестов в Коркино. Вся актуальная информация о ночном стихийном митинге в челябинском городе в ночь на 25 октября собрана в сюжете на URA.RU.
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