Бастрыкин забрал в Москву дело об убийстве таксистки в Коркино

25 октября 2024 в 12:13 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил передать дело столичным следователям Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать в Главное следственное управление СК РФ (дислокация- Москва) дело об убийстве таксистки в Коркино Челябинской области. Также московские следователи займутся делом о покушении на убийство двух местных жителей цыганом, сообщает пресс-служба СК РФ. «Глава ведомства поручил передать уголовные дела для организации наиболее полного, тщательного, объективного расследования в производство следователей Главного следственного управления СК России», — сообщает пресс-служба СК РФ. Инциденты, связанные с убийством и покушением на убийство жителей Челябинской области представителями цыганской диаспоры, вызвали широкий общественный резонанс. Бастрыкин поручил следователям принять исчерпывающие меры к проверке доводов местных жителей и установлению всех обстоятельств произошедшего. В ходе следствия они должны дать оценку достаточности принимаемых уполномоченными органами мер по профилактике преступлений среди лиц цыганской диаспоры на территории города. Убийство таксистки произошло вечером 23 октября. Ее тело с ножевыми ранениями нашли у одного из домов по улице Ватутина. По подозрению в убийстве были задержаны двое местных цыган. В отношении одного из них возбуждено уголовное дело, причастность второго проверяется. К вечеру 24 октября в городе начались волнения: около 150 местных жителей начали крушить цыганский квартал. Представители диаспоры укрылись в доме местного барона, один из них начал стрелять по толпе местных, ранив двоих мужчин. Стрелка также задержали. Его обвиняют в покушении на убийство двух лиц. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать в Главное следственное управление СК РФ (дислокация- Москва) дело об убийстве таксистки в Коркино Челябинской области. Также московские следователи займутся делом о покушении на убийство двух местных жителей цыганом, сообщает пресс-служба СК РФ. «Глава ведомства поручил передать уголовные дела для организации наиболее полного, тщательного, объективного расследования в производство следователей Главного следственного управления СК России», — сообщает пресс-служба СК РФ. Инциденты, связанные с убийством и покушением на убийство жителей Челябинской области представителями цыганской диаспоры, вызвали широкий общественный резонанс. Бастрыкин поручил следователям принять исчерпывающие меры к проверке доводов местных жителей и установлению всех обстоятельств произошедшего. В ходе следствия они должны дать оценку достаточности принимаемых уполномоченными органами мер по профилактике преступлений среди лиц цыганской диаспоры на территории города. Убийство таксистки произошло вечером 23 октября. Ее тело с ножевыми ранениями нашли у одного из домов по улице Ватутина. По подозрению в убийстве были задержаны двое местных цыган. В отношении одного из них возбуждено уголовное дело, причастность второго проверяется. К вечеру 24 октября в городе начались волнения: около 150 местных жителей начали крушить цыганский квартал. Представители диаспоры укрылись в доме местного барона, один из них начал стрелять по толпе местных, ранив двоих мужчин. Стрелка также задержали. Его обвиняют в покушении на убийство двух лиц.