24 октября 2024

Бастрыкин забрал в Москву дело об убийстве таксистки в Коркино

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил передать дело столичным следователям Фото:
новость из сюжета
В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать в Главное следственное управление СК РФ (дислокация- Москва) дело об убийстве таксистки в Коркино Челябинской области. Также московские следователи займутся делом о покушении на убийство двух местных жителей цыганом, сообщает пресс-служба СК РФ.

«Глава ведомства поручил передать уголовные дела для организации наиболее полного, тщательного, объективного расследования в производство следователей Главного следственного управления СК России», — сообщает пресс-служба СК РФ. Инциденты, связанные с убийством и покушением на убийство жителей Челябинской области представителями цыганской диаспоры, вызвали широкий общественный резонанс.

Бастрыкин поручил следователям принять исчерпывающие меры к проверке доводов местных жителей и установлению всех обстоятельств произошедшего. В ходе следствия они должны дать оценку достаточности принимаемых уполномоченными органами мер по профилактике преступлений среди лиц цыганской диаспоры на территории города.

Убийство таксистки произошло вечером 23 октября. Ее тело с ножевыми ранениями нашли у одного из домов по улице Ватутина. По подозрению в убийстве были задержаны двое местных цыган. В отношении одного из них возбуждено уголовное дело, причастность второго проверяется.

К вечеру 24 октября в городе начались волнения: около 150 местных жителей начали крушить цыганский квартал. Представители диаспоры укрылись в доме местного барона, один из них начал стрелять по толпе местных, ранив двоих мужчин. Стрелка также задержали. Его обвиняют в покушении на убийство двух лиц.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать в Главное следственное управление СК РФ (дислокация- Москва) дело об убийстве таксистки в Коркино Челябинской области. Также московские следователи займутся делом о покушении на убийство двух местных жителей цыганом, сообщает пресс-служба СК РФ. «Глава ведомства поручил передать уголовные дела для организации наиболее полного, тщательного, объективного расследования в производство следователей Главного следственного управления СК России», — сообщает пресс-служба СК РФ. Инциденты, связанные с убийством и покушением на убийство жителей Челябинской области представителями цыганской диаспоры, вызвали широкий общественный резонанс. Бастрыкин поручил следователям принять исчерпывающие меры к проверке доводов местных жителей и установлению всех обстоятельств произошедшего. В ходе следствия они должны дать оценку достаточности принимаемых уполномоченными органами мер по профилактике преступлений среди лиц цыганской диаспоры на территории города. Убийство таксистки произошло вечером 23 октября. Ее тело с ножевыми ранениями нашли у одного из домов по улице Ватутина. По подозрению в убийстве были задержаны двое местных цыган. В отношении одного из них возбуждено уголовное дело, причастность второго проверяется. К вечеру 24 октября в городе начались волнения: около 150 местных жителей начали крушить цыганский квартал. Представители диаспоры укрылись в доме местного барона, один из них начал стрелять по толпе местных, ранив двоих мужчин. Стрелка также задержали. Его обвиняют в покушении на убийство двух лиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...