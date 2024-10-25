Лидер ЛДПР Слуцкий пообещал адвокатов задержанным во время протестов в Коркино

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал предоставить адвокатов всем задержанным во время протестов в городе Коркино Челябинской области 24 октября. Об этом Слуцкий заявил в telegram-канале.
«В Коркино Челябинской области простые люди, взволнованные жестоким убийством местной жительницы, вышли на стихийный массовый протест в поисках правды. Готовы предоставить адвокатов всем, кто пытался достичь справедливости и пострадал за неё», — написал политик.
Проблемы с цыганским населением в Челябинской области появились давно, уверен он. Их расселением в регионе занимаются с 2011 года, но все ликвидировать пока не удалось. Обособленные цыганские поселки всегда были пристанищем криминальной деятельности. «Буквально вчера силовики штурмовали табор, чтобы пресечь мошенническую деятельность. Мы помним ситуацию, когда 37-летний мужчина из табора обещал отрезать язык учительнице», — добавил Слуцкий.
Он призывает полицейских контролировать подобные анклавы, чтобы не скатиться обратно в 90-е, когда нападение цыганских детей с ножами было привычным делом. Каждый полицейский обязан знать, кто живет в цыганских домах. Но и допускать межнациональной розни нельзя. «Депутаты ЛДПР в Челябинской области возьмут на особый контроль и расследование, и суд. Чтобы никто не пытался откупиться», — подытожил политик.
В ночь на 24 октября городок Коркино ужаснуло убийство местной таксистки. Тело 40-летней женщины нашли с ножевыми ранениями. Ее последними пассажирами оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора. Подозреваемые были задержаны оперативно, но горожане к вечеру 24 октября пришли мстить в цыганский поселок. Вся актуальная информация о происшествии в Коркино собрана в сюжете на URA.RU.
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