Сыщики раскрыли, как ловили вероятных убийц двух девочек из 90-х годов

Вероятных убийц двух девочек из 90-х годов поймали дома и в парке отдыха

25 октября 2024 в 14:28 Размер текста - 17 +

Василия Кузнецова отправили под арест. Его товарищ Андрей Шевнин ждет своей меры пресечения Фото: Илья Московец © URA.RU Подозреваемых в убийстве двух девочек-подростков, совершенном в Екатеринбурге в 1994 году, задерживали дома и в парке отдыха. Подробности URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Задержали подозреваемых 23 октября 2024 года сотрудники полиции из подразделения госзащиты свердловского главка МВД при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии. Одного из них взяли по месту жительства, а второго — в парке отдыха. Оба фигуранта имеют криминальное прошлое», — сказал полковник. Так, один из вероятных преступников четырежды судим, в том числе и по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости». Второй фигурант судим дважды за причинение легкого вреда здоровью. Новость по теме Спустя 30 лет в Екатеринбурге раскрыли убийство двух девочек-подростков. Фото По словам Горелых, тела двух 13-летних подруг нашли 17 октября 1994 года рыбаки на берегу водоема. На телах девочек имелись явные признаки криминальной смерти. Тогда подозрение пало на двух 18-летних парней, но уголовное дело 30 лет оставалось нераскрытым. «В октябре 1994 года обвиняемые совершили инкриминируемые им преступления в отношении двух своих знакомых девочек в возрасте 13 лет. После совершения убийства тела потерпевших с целью их сокрытия были вывезены на берег Чусовского озера в Екатеринбурге. С места происшествия фигуранты скрылись. На первоначальном этапе установить подозреваемых не представилось возможным», — прокомментировал старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга. Сейчас оба подельника задержаны. Одного из них уже отправили под арест. Второму мера пресечения будет избрана в ближайшие минуты. «На данном этапе разбирательства этой жуткой криминальной истории рассказывать все подробности жестокой расправы середины 90-х нецелесообразно, чтобы не навредить процессу неотвратимости наказания. Но к деталям мы обязательно вернемся», — добавил полковник Горелых. Как сообщало агентство, один из фигурантов дела, Андрей Шевнин, за 30 лет успел стать бизнесменом. По словам источника URA.RU, он владеет магазином одежды и салоном красоты. Также у него есть недвижимость и дорогие машины. Якобы он знал, что силовики идут по его следу и готовился скрыться в Турции. Его приятель и подельник, Василий Кузнецов, напротив за долгие годы скатился по наклонной и четыре раза успел посидеть в тюрьме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подозреваемых в убийстве двух девочек-подростков, совершенном в Екатеринбурге в 1994 году, задерживали дома и в парке отдыха. Подробности URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Задержали подозреваемых 23 октября 2024 года сотрудники полиции из подразделения госзащиты свердловского главка МВД при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии. Одного из них взяли по месту жительства, а второго — в парке отдыха. Оба фигуранта имеют криминальное прошлое», — сказал полковник. Так, один из вероятных преступников четырежды судим, в том числе и по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости». Второй фигурант судим дважды за причинение легкого вреда здоровью. По словам Горелых, тела двух 13-летних подруг нашли 17 октября 1994 года рыбаки на берегу водоема. На телах девочек имелись явные признаки криминальной смерти. Тогда подозрение пало на двух 18-летних парней, но уголовное дело 30 лет оставалось нераскрытым. «В октябре 1994 года обвиняемые совершили инкриминируемые им преступления в отношении двух своих знакомых девочек в возрасте 13 лет. После совершения убийства тела потерпевших с целью их сокрытия были вывезены на берег Чусовского озера в Екатеринбурге. С места происшествия фигуранты скрылись. На первоначальном этапе установить подозреваемых не представилось возможным», — прокомментировал старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга. Сейчас оба подельника задержаны. Одного из них уже отправили под арест. Второму мера пресечения будет избрана в ближайшие минуты. «На данном этапе разбирательства этой жуткой криминальной истории рассказывать все подробности жестокой расправы середины 90-х нецелесообразно, чтобы не навредить процессу неотвратимости наказания. Но к деталям мы обязательно вернемся», — добавил полковник Горелых. Как сообщало агентство, один из фигурантов дела, Андрей Шевнин, за 30 лет успел стать бизнесменом. По словам источника URA.RU, он владеет магазином одежды и салоном красоты. Также у него есть недвижимость и дорогие машины. Якобы он знал, что силовики идут по его следу и готовился скрыться в Турции. Его приятель и подельник, Василий Кузнецов, напротив за долгие годы скатился по наклонной и четыре раза успел посидеть в тюрьме.