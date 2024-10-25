Shot: напавшего на посетителей гипермаркета в Петербурге остановили покупатели

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нападавший на гипермаркет был с ножом, пишет Shot
Нападавший на гипермаркет был с ножом, пишет Shot Фото:

Нападавшего на покупателей в гипермаркете «Окей» в Санкт-Петербурге обезвредили покупатели. Также telegram-канал Shot сообщает, что злоумышленник говорил о ненависти к людям.

«Нападавшего скрутил один из покупателей магазина», — пишет telegram-канал. Там добавили, что злоумышленник находился под воздействием наркотиков и говорил о ненависти к людям. В результате нападения на гипермаркет пять человек пострадали, один — в тяжелом состоянии.

В Санкт-Петербурге в гипермаркете «Окей» на улице Космонавтов произошло нападение с ножом. На место прибыли экстренные службы и полиция, магазин закрыт для проведения расследования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нападавшего на покупателей в гипермаркете «Окей» в Санкт-Петербурге обезвредили покупатели. Также telegram-канал Shot сообщает, что злоумышленник говорил о ненависти к людям. «Нападавшего скрутил один из покупателей магазина», — пишет telegram-канал. Там добавили, что злоумышленник находился под воздействием наркотиков и говорил о ненависти к людям. В результате нападения на гипермаркет пять человек пострадали, один — в тяжелом состоянии. В Санкт-Петербурге в гипермаркете «Окей» на улице Космонавтов произошло нападение с ножом. На место прибыли экстренные службы и полиция, магазин закрыт для проведения расследования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...