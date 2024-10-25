Shot: напавшего на посетителей гипермаркета в Петербурге остановили покупатели

Нападавшего на покупателей в гипермаркете «Окей» в Санкт-Петербурге обезвредили покупатели. Также telegram-канал Shot сообщает, что злоумышленник говорил о ненависти к людям.
«Нападавшего скрутил один из покупателей магазина», — пишет telegram-канал. Там добавили, что злоумышленник находился под воздействием наркотиков и говорил о ненависти к людям. В результате нападения на гипермаркет пять человек пострадали, один — в тяжелом состоянии.
В Санкт-Петербурге в гипермаркете «Окей» на улице Космонавтов произошло нападение с ножом. На место прибыли экстренные службы и полиция, магазин закрыт для проведения расследования.
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