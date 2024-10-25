Бастрыкин отправил в Коркино спецгруппу после убийства таксистки и беспорядков

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин отправил в Коркино (Челябинская область) спецгруппу из Москвы после убийства и ночных беспорядков. Об этом 25 октября заявили в пресс-службе регионального СУ СК.
«По поручению главы ведомства в Челябинскую область выехала группа следователей и криминалистов центрального аппарата СКР», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Цель поездки — на месте провести необходимые следственные действия для установления причин и обстоятельств ЧП.
Бастрыкин ранее забрал в Москву дело об убийстве таксистки в Коркино. Инцидент, связанный с убийством жительницы Челябинской области представителями цыганской диаспоры, вызвал широкий общественный резонанс. Отец обвиняемого в убийстве женщины в Коркино уверен в непричастности сына.
В ночь на 24 октября в Коркино произошло убийство 40-летней таксистки. Последними ее пассажирами оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора. Силовики оперативно задержали подозреваемых, но решили отомстить. Вся актуальная информация о ЧП в Коркино собрана в сюжете на URA.RU.
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