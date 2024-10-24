СУ СК возбудило дело на руководство структуры мэрии Кургана

Следственный комитет РФ по Курганской области возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц муниципального унитарного предприятия города Кургана «Прометей». Причиной стало нарушение прав граждан из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по подготовке жилых 32 домов к отопительному сезону, сообщили в пресс-службе ведомства.
«По данным следствия, в период с июля по октябрь текущего года работники МУП „Прометей“ не выполнили необходимые работы по подготовке 32 многоквартирных жилых домов к зиме. При этом, согласно постановления администрации города Кургана подача тепла в многоквартирные жилые дома регионального центра должна быть произведена на позднее 18 октября текущего года. Отсутствие теплоснабжения в жилых домах создало реальную угрозу жизни и здоровья граждан в период похолодания», — указано в релизе СУ СКР.
Следователи проводят необходимые следственные и процессуальные действия для установления всех обстоятельств инцидента и определения лиц, ответственных за подготовку жилых домов к отопительному сезону. Работы по обеспечению подачи тепла в заснеженные дома продолжаются.
Ранее URA.RU писало, что бывшего врио директора курганского МУП «Прометей»»» Антона Гурьева будут судить по делу о саботаже и опасном ремонте. Уголовное дело передано в суд. Гурьев занимал должность врио директора МУП «Прометей» с октября 2023 года по апрель 2024 года. В конце лета после проверки предприятия, инициированной губернатором Вадимом Шумковым, Гурьев был задержан и арестован. Ему предъявили обвинение в превышении полномочий при ремонте аварийного жилого фонда. Якобы врио директора перевел авансы двум компаниям, которые не выполнили ремонт домов. Ущерб составил более 4,3 млн рублей.
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