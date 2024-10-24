24 октября 2024

СУ СК возбудило дело на руководство структуры мэрии Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
УК "Прометей" не подготовил к зиме 32 дома в Кургане
УК "Прометей" не подготовил к зиме 32 дома в Кургане Фото:

Следственный комитет РФ по Курганской области возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц муниципального унитарного предприятия города Кургана «Прометей». Причиной стало нарушение прав граждан из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по подготовке жилых 32 домов к отопительному сезону, сообщили в пресс-службе ведомства.

«По данным следствия, в период с июля по октябрь текущего года работники МУП „Прометей“ не выполнили необходимые работы по подготовке 32 многоквартирных жилых домов к зиме. При этом, согласно постановления администрации города Кургана подача тепла в многоквартирные жилые дома регионального центра должна быть произведена на позднее 18 октября текущего года. Отсутствие теплоснабжения в жилых домах создало реальную угрозу жизни и здоровья граждан в период похолодания», — указано в релизе СУ СКР.

Следователи проводят необходимые следственные и процессуальные действия для установления всех обстоятельств инцидента и определения лиц, ответственных за подготовку жилых домов к отопительному сезону. Работы по обеспечению подачи тепла в заснеженные дома продолжаются. 

Ранее URA.RU писало, что бывшего врио директора курганского МУП «Прометей»»» Антона Гурьева будут судить по делу о саботаже и опасном ремонте. Уголовное дело передано в суд. Гурьев занимал должность врио директора МУП «Прометей» с октября 2023 года по апрель 2024 года. В конце лета после проверки предприятия, инициированной губернатором Вадимом Шумковым, Гурьев был задержан и арестован. Ему предъявили обвинение в превышении полномочий при ремонте аварийного жилого фонда. Якобы врио директора перевел авансы двум компаниям, которые не выполнили ремонт домов. Ущерб составил более 4,3 млн рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственный комитет РФ по Курганской области возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц муниципального унитарного предприятия города Кургана «Прометей». Причиной стало нарушение прав граждан из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по подготовке жилых 32 домов к отопительному сезону, сообщили в пресс-службе ведомства. «По данным следствия, в период с июля по октябрь текущего года работники МУП „Прометей“ не выполнили необходимые работы по подготовке 32 многоквартирных жилых домов к зиме. При этом, согласно постановления администрации города Кургана подача тепла в многоквартирные жилые дома регионального центра должна быть произведена на позднее 18 октября текущего года. Отсутствие теплоснабжения в жилых домах создало реальную угрозу жизни и здоровья граждан в период похолодания», — указано в релизе СУ СКР. Следователи проводят необходимые следственные и процессуальные действия для установления всех обстоятельств инцидента и определения лиц, ответственных за подготовку жилых домов к отопительному сезону. Работы по обеспечению подачи тепла в заснеженные дома продолжаются.  Ранее URA.RU писало, что бывшего врио директора курганского МУП «Прометей»»» Антона Гурьева будут судить по делу о саботаже и опасном ремонте. Уголовное дело передано в суд. Гурьев занимал должность врио директора МУП «Прометей» с октября 2023 года по апрель 2024 года. В конце лета после проверки предприятия, инициированной губернатором Вадимом Шумковым, Гурьев был задержан и арестован. Ему предъявили обвинение в превышении полномочий при ремонте аварийного жилого фонда. Якобы врио директора перевел авансы двум компаниям, которые не выполнили ремонт домов. Ущерб составил более 4,3 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...