Обвиняемый в убийстве девочек в 1994-м свердловчанин предлагал 50 млн за свободу

25 октября 2024 в 17:17 Размер текста - 17 +

Андрей Шевнин был задержан 23 октября Фото: Илья Московец © URA.RU Андрей Шевнин, обвиняемый в убийстве двух девочек-подростков из Екатеринбурга в 1994 году, при задержании предлагал силовикам 50 миллионов рублей, чтобы его отпустили. Информацию об этом URA.RU подтвердил осведомленный источник. «Он внаглую предлагал оперативникам деньги, чтобы его отпустили. Говорил, мол, вытащу бабло из бизнеса, привезут уже через час. Но ему четко дали понять, где его место», — сказал собеседник, не уточнив про сумму. При этом неофициальный telegram-канал горадминистрации утверждает о попытке дать взятку в полсотни миллионов рублей. Андрея Шевнина задержали вместе с другом Василием Кузнецовым 23 октября. Второго уже отправили под арест. По данным агентства, трупы девочек нашли в реке 30 лет назад. На телах имелись следы изнасилования, удушения и множество колото-резаных ран. Тогда подозрения пали на двух 18-летних парней. Якобы в машине одного из них нашли улики, а на трупах — биологические следы подозреваемых. Несмотря на это, юноши так и не понесли наказания, оставшись на свободе. После этих событий Шевнин стал состоятельным бизнесменом. Он владеет салоном красоты и магазином одежды. У него есть недвижимость и дорогие машины. По словам источника URA.RU, Шевнин подозревал, что силовики работают по нему, и пытался скрыться в Турции. Кузнецов же, наоборот, за долгие годы скатился по наклонной и четыре раза успел посидеть в тюрьме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Андрей Шевнин, обвиняемый в убийстве двух девочек-подростков из Екатеринбурга в 1994 году, при задержании предлагал силовикам 50 миллионов рублей, чтобы его отпустили. Информацию об этом URA.RU подтвердил осведомленный источник. «Он внаглую предлагал оперативникам деньги, чтобы его отпустили. Говорил, мол, вытащу бабло из бизнеса, привезут уже через час. Но ему четко дали понять, где его место», — сказал собеседник, не уточнив про сумму. При этом неофициальный telegram-канал горадминистрации утверждает о попытке дать взятку в полсотни миллионов рублей. Андрея Шевнина задержали вместе с другом Василием Кузнецовым 23 октября. Второго уже отправили под арест. По данным агентства, трупы девочек нашли в реке 30 лет назад. На телах имелись следы изнасилования, удушения и множество колото-резаных ран. Тогда подозрения пали на двух 18-летних парней. Якобы в машине одного из них нашли улики, а на трупах — биологические следы подозреваемых. Несмотря на это, юноши так и не понесли наказания, оставшись на свободе. После этих событий Шевнин стал состоятельным бизнесменом. Он владеет салоном красоты и магазином одежды. У него есть недвижимость и дорогие машины. По словам источника URA.RU, Шевнин подозревал, что силовики работают по нему, и пытался скрыться в Турции. Кузнецов же, наоборот, за долгие годы скатился по наклонной и четыре раза успел посидеть в тюрьме.