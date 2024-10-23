Инфляция и рост цен на популярные в России продукты ускорились: свежие данные, чего ждать дальше

Минэкономразвития зафиксировало скачок инфляции и повышение цен на продукты

24 октября 2024 в 01:45 Размер текста - 17 +

Россияне заметили повышение цен на молоко и масло Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В России взлетели цены на еду Под конец 2024 года в России фиксируется рост цен на основные продукты питания. Новые ценники за последнюю неделю потребители увидели на полках магазинов, приобретая яйца, молоко, сметану, сливочное масло и другие товары. Руководители ведомств, курирующих продовольствие, сообщают о динамике и контроле производства конкретной продукции. Центробанк, со своей стороны, готовится принять очередное решение по ключевой ставке. Чего ждать гражданам в ближайшей перспективе — в материале URA.RU. Взлет цен на самые популярные продукты К концу 2024 года цены на яйца вырастут минимум на 5% Фото: Денис Моргунов © URA.RU За неделю с 15 по 21 октября в России был зарегистрирован рост цен на ряд продовольственных товаров. По данным Росстата, цены на эти продукты продолжили расти, начиная еще с предыдущей недели. Так, например, сливочное масло подорожало на 1,6%, сметана — на 0,9%, молоко и яйца — на 0,7%. Рост цен на 0,5% также наблюдался на замороженную рыбу и подсолнечное масло. Стоимость мясных консервов, сухих молочных смесей для детей, творога и пшена увеличилась на 0,4%. В то же время, говядина, сосиски, сардельки, консервы с овощами для детского питания, черный чай и поваренная соль подросли в цене на 0,3%. Минимальное увеличение цен на 0,1% коснулось сахара, пшеничной муки и вермишели. Инфляция ускорилась С 15 по 21 октября 2024 года скорость недельного роста цен в России увеличилась до 0,2%, в то время как предыдущая неделя показала показатель в 0,12%. Об этом говорится в отчете Федеральной службы государственной статистики. Параллельно с этим, по данным Министерства экономического развития, годовая инфляция возросла незначительно, составив 8,52% против 8,51%, зарегистрированных ранее. Зафиксированное увеличение цен достигло 0,3%. Что планируют делать власти Заместитель председателя Государственной Думы России Борис Чернышов поднял вопрос о постоянном росте цен на сливочное масло в России. В связи с этим он отправил письмо министру экономического развития Максиму Решетникову. В нем он предложил ввести максимально допустимые пороги для розничных цен на этот продукт для стабилизации его стоимости на рынке. Центробанк примет решение по ставке 25 октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут со своей стороны рассказала, что введение государственного контроля за ценами на сливочное масло не предусматривается. Вместо этого планируется увеличить производство молока с высоким содержанием жира. Также Минсельхоз анонсировал меры по расширению импорта сливочного масла из стран-партнеров, что должно способствовать урегулированию цен и обеспечению стабильности на внутреннем рынке. В свою очередь глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что решения о повышении ключевой ставки 25 октября еще нет. Ведомство будет учитывать новые экономические данные перед принятием окончательной резолюции. Центробанк анализирует множество факторов, включая инфляцию, экономический рост и внешнеэкономическую обстановку. К чему россиянам следует готовиться Повышение цен отразится и на продуктах к новогоднему столу Фото: Александр Елизаров © URA.RU По прогнозам, к завершению 2024 года минимальное увеличение стоимости куриных яиц составит 5% после того, как в 2023 году они подорожали на 21,8%. Наряду с этим сливочное масло, которое за последние 12 месяцев выросло в цене на 25%, подрастет в цене еще. Минимум на 15% подорожают продукты для новогоднего стола. Трудности, возникшие в энергетической отрасли Кубы, могут привести к уменьшению объемов экспорта сахара и, как следствие, к его ценовому увеличению на мировом рынке. Коснется это и цен на сахар в России. За последние месяцы производители морепродуктов также зарегистрировали подорожание различных видов продукции, оно составило примерно 15—20%. Рост цен, в основном, сказался на такие виды рыбы как сельдь, скумбрия, дальневосточная горбуша и аквакультурная форель. Так, стоимость горбуши на Дальнем Востоке в середине октября 2024 года в оптовых закупках достигла 400 рублей за килограмм, что в 2,6 раза выше по сравнению с предыдущим годом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под конец 2024 года в России фиксируется рост цен на основные продукты питания. Новые ценники за последнюю неделю потребители увидели на полках магазинов, приобретая яйца, молоко, сметану, сливочное масло и другие товары. Руководители ведомств, курирующих продовольствие, сообщают о динамике и контроле производства конкретной продукции. Центробанк, со своей стороны, готовится принять очередное решение по ключевой ставке. Чего ждать гражданам в ближайшей перспективе — в материале URA.RU. За неделю с 15 по 21 октября в России был зарегистрирован рост цен на ряд продовольственных товаров. По данным Росстата, цены на эти продукты продолжили расти, начиная еще с предыдущей недели. Так, например, сливочное масло подорожало на 1,6%, сметана — на 0,9%, молоко и яйца — на 0,7%. Рост цен на 0,5% также наблюдался на замороженную рыбу и подсолнечное масло. Стоимость мясных консервов, сухих молочных смесей для детей, творога и пшена увеличилась на 0,4%. В то же время, говядина, сосиски, сардельки, консервы с овощами для детского питания, черный чай и поваренная соль подросли в цене на 0,3%. Минимальное увеличение цен на 0,1% коснулось сахара, пшеничной муки и вермишели. С 15 по 21 октября 2024 года скорость недельного роста цен в России увеличилась до 0,2%, в то время как предыдущая неделя показала показатель в 0,12%. Об этом говорится в отчете Федеральной службы государственной статистики. Параллельно с этим, по данным Министерства экономического развития, годовая инфляция возросла незначительно, составив 8,52% против 8,51%, зарегистрированных ранее. Зафиксированное увеличение цен достигло 0,3%. Заместитель председателя Государственной Думы России Борис Чернышов поднял вопрос о постоянном росте цен на сливочное масло в России. В связи с этим он отправил письмо министру экономического развития Максиму Решетникову. В нем он предложил ввести максимально допустимые пороги для розничных цен на этот продукт для стабилизации его стоимости на рынке. Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут со своей стороны рассказала, что введение государственного контроля за ценами на сливочное масло не предусматривается. Вместо этого планируется увеличить производство молока с высоким содержанием жира. Также Минсельхоз анонсировал меры по расширению импорта сливочного масла из стран-партнеров, что должно способствовать урегулированию цен и обеспечению стабильности на внутреннем рынке. В свою очередь глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что решения о повышении ключевой ставки 25 октября еще нет. Ведомство будет учитывать новые экономические данные перед принятием окончательной резолюции. Центробанк анализирует множество факторов, включая инфляцию, экономический рост и внешнеэкономическую обстановку. По прогнозам, к завершению 2024 года минимальное увеличение стоимости куриных яиц составит 5% после того, как в 2023 году они подорожали на 21,8%. Наряду с этим сливочное масло, которое за последние 12 месяцев выросло в цене на 25%, подрастет в цене еще. Минимум на 15% подорожают продукты для новогоднего стола. Трудности, возникшие в энергетической отрасли Кубы, могут привести к уменьшению объемов экспорта сахара и, как следствие, к его ценовому увеличению на мировом рынке. Коснется это и цен на сахар в России. За последние месяцы производители морепродуктов также зарегистрировали подорожание различных видов продукции, оно составило примерно 15—20%. Рост цен, в основном, сказался на такие виды рыбы как сельдь, скумбрия, дальневосточная горбуша и аквакультурная форель. Так, стоимость горбуши на Дальнем Востоке в середине октября 2024 года в оптовых закупках достигла 400 рублей за килограмм, что в 2,6 раза выше по сравнению с предыдущим годом.