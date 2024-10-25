Путин оценил первые шаги Пикалева на посту главы Таможенной службы

Президент РФ Владимир Путин оценил первые шаги Валерия Пикалева на посту главы Федеральной таможенной службы. Как объяснил URA.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов, от результатов работы ФТС во многом зависит наполняемость бюджета страны.
«Валерий Иванович, поздравляю вас и всех сотрудников таможенной службы с профессиональным праздником. Как отмечаете?», — поинтересовался Путин, начав разговор с поздравлений всем таможенникам с их днем.
По словам Пикалева, таможенники даже в праздник «только на боевом посту». Он доложил, что ключевые транспортно-логистические коридоры — на востоке страны и «Север — Юг» — демонстрируют «устойчивую положительную динамику роста объемов грузоперевозок». «У нас рост объемов товарооборота с дружественными странами.
Это свидетельствует об укреплении деловых контактов, стабилизации ситуации в экономике, несмотря на все вводимые против нашей страны санкции. ФТС России по итогам девяти месяцев в бюджет перечислено пять триллионов 84 миллиарда рублей, что превышает показатель прошлого года на 11,5 процента», — сообщил Пикалев.
Впрочем, этот показатель ниже прогнозов, признал глава ФТС. «Мы просели немножко ввиду того, что у нас прошли возвраты по газу, нефти и нефтепродуктам, немножко по курсовым данным мы просели, поэтому проседаем по итогам. Я думаю, что мы выйдем где-то на 96–97 процентов», — пояснил Пикалев.
Остальные показатели стабильны: рост по доходам от утилизационного и таможенных сборов, штрафов — перечислено 516 млрд рублей. Таможенных платежей взыскано более 20 миллиардов, еще более 36 млрд рублей взыскано по результатам таможенного контроля после выпуска товаров. Из незаконного оборота изъято 16,5 тонны наркотиков и сильнодействующих веществ.
Пикалев рассказал о поддержке таможенников — участников СВО. В службе принято решение снять ограничения по здоровью для тех из них, кто был ранен и получил инвалидность. Кроме того, на работу в ФТС возвращаются таможенники, коренные жители Донбасса. Путин попросил подумать о повышении квалификации сотрудников-участников СВО.
В завершении встречи президент отметил особую роль Таможенной службы в современных условиях. «Нет необходимости говорить, насколько важна фискальная, представительская функция ФТС.
Там много различных направлений работы — сложных, чрезвычайно ответственных. Сегодня экономика страны рассчитывает на эффективность Таможенной службы. Уверен, что так оно и будет», — сказал Путин.
Федеральную таможенную службу Пикалев возглавил в мае этого года. Первая встреча Путина с ним состоялась в июле. За это время, как объяснил URA.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов главный таможенник имел возможность войти в курс дела, и президенту важно было убедиться в этом, узнать о текущей ситуации.
«Роль Таможенной службы особая: они приносят доходов в бюджет, если говорить в подушевом измерении, больше других. Даже больше, чем Налоговая служба. Большой объем доходов формируются за счет ввозных или вывозных (в основном, экспортных) пошлин. В целом, после Налоговой службы это один из основных администраторов доходов федерального бюджета», — объяснил Климанов.
По словам эксперта, перед Пикалевым стоит задача масштабной перестройки работы Таможенной службы, в том числе это касается налаживания работы пунктов пропуска и их модернизации. Важная тема — работа пунктов на западе и северо-западе — на границе со странами, отношения с которыми у России приостановлены. «В условиях перекомпоновки всей экономики России, переориентации на восток, нужна адекватная перестройка и самой службы, грамотное распределение сил по территории страны. Это касается, например, восточной части страны, где идет рост товарооборота, и нужно наращивать силы, в том числе решать кадровые вопросы — людей не хватает», — отметил Климанов.
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