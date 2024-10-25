Путин заявил, что Россия нуждается в эффективной работе таможенников
Президент России Владимир Путин поздравил таможенников с профессиональным праздником. Торжественную речь глава РФ произнес на встрече с главой Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым.
«Сегодня экономика страны и вообще страна рассчитывает на эффективность таможенной службы. Уверен, что так оно и будет», — заявил Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Российский лидер добавил, что работа таможенников сложная и крайне ответственная.
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