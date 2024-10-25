Владимир Путин поздравил таможенников с профессиональным праздником

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Путин заявил, что Россия нуждается в эффективной работе таможенников
Путин заявил, что Россия нуждается в эффективной работе таможенников Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил таможенников с профессиональным праздником. Торжественную речь глава РФ произнес на встрече с главой Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым. 

«Сегодня экономика страны и вообще страна рассчитывает на эффективность таможенной службы. Уверен, что так оно и будет», — заявил Путин.  Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Российский лидер добавил, что работа таможенников сложная и крайне ответственная.

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Президент России Владимир Путин поздравил таможенников с профессиональным праздником. Торжественную речь глава РФ произнес на встрече с главой Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым.  «Сегодня экономика страны и вообще страна рассчитывает на эффективность таможенной службы. Уверен, что так оно и будет», — заявил Путин.  Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Российский лидер добавил, что работа таможенников сложная и крайне ответственная.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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