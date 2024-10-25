Monde: «Ашан» ведет переговоры с Газпромбанком о продаже бизнеса в России

Французский ритейлер Auchan, похоже, близок к тому, чтобы выйти с российского рынка и ведет переговоры о сделке с Газпромбанком. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на источники.
«Группа „Ашан“, похоже, близка к тому, чтобы покинуть Россию. По нашей информации, участником переговоров может быть Газпромбанк», — говорится в материале Le Monde. Отмечается, что французская компания на просьбу газеты о комментарии не ответила.
Информационная волна об уходе «Ашана» с российского рынка началась с публикации Le Figaro, в которой приводилась информация о возможной продаже филиалов французского ретейлера в РФ одному из конкурентов. Тогда имя претендента на приобретение иностранного бизнеса не разглашалось. По информации газеты «Коммерсант», основными кандидатами могут являться «Лента» и «Магнит», однако представители первой воздержались от комментария, в то время как вторые заявили, что подобных переговоров не ведется. Корпорация «Ашан» назвала сообщения об уходе с российского рынка слухами.
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