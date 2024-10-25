25 октября 2024

Monde: «Ашан» ведет переговоры с Газпромбанком о продаже бизнеса в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Представители корпорации ранее заявили о слухах по поводу продажи российского бизнеса
Представители корпорации ранее заявили о слухах по поводу продажи российского бизнеса Фото:

Французский ритейлер Auchan, похоже, близок к тому, чтобы выйти с российского рынка и ведет переговоры о сделке с Газпромбанком. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на источники.

«Группа „Ашан“, похоже, близка к тому, чтобы покинуть Россию. По нашей информации, участником переговоров может быть Газпромбанк», — говорится в материале Le Monde. Отмечается, что французская компания на просьбу газеты о комментарии не ответила.

Информационная волна об уходе «Ашана» с российского рынка началась с публикации Le Figaro, в которой приводилась информация о возможной продаже филиалов французского ретейлера в РФ одному из конкурентов. Тогда имя претендента на приобретение иностранного бизнеса не разглашалось. По информации газеты «Коммерсант», основными кандидатами могут являться «Лента» и «Магнит», однако представители первой воздержались от комментария, в то время как вторые заявили, что подобных переговоров не ведется. Корпорация «Ашан» назвала сообщения об уходе с российского рынка слухами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Французский ритейлер Auchan, похоже, близок к тому, чтобы выйти с российского рынка и ведет переговоры о сделке с Газпромбанком. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на источники. «Группа „Ашан“, похоже, близка к тому, чтобы покинуть Россию. По нашей информации, участником переговоров может быть Газпромбанк», — говорится в материале Le Monde. Отмечается, что французская компания на просьбу газеты о комментарии не ответила. Информационная волна об уходе «Ашана» с российского рынка началась с публикации Le Figaro, в которой приводилась информация о возможной продаже филиалов французского ретейлера в РФ одному из конкурентов. Тогда имя претендента на приобретение иностранного бизнеса не разглашалось. По информации газеты «Коммерсант», основными кандидатами могут являться «Лента» и «Магнит», однако представители первой воздержались от комментария, в то время как вторые заявили, что подобных переговоров не ведется. Корпорация «Ашан» назвала сообщения об уходе с российского рынка слухами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...