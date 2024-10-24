24 октября 2024

«Коммерсант» назвал претендентов на покупку российских филиалов «Ашан»

«Коммерсант»: Auchan хотели бы продать филиалы в РФ «Ленте» или «Магниту»
© Служба новостей «URA.RU»
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В "Ашане" сообщения об уходе с рынка РФ не комментируют
В "Ашане" сообщения об уходе с рынка РФ не комментируют Фото:

Французский ритейлер Auchan рассматривает возможные варианты продажи российских филиалов, в том числе конкурентам на рынке РФ «Ленте» и «Магниту». Об этом сообщил источник «Коммерсанта» и отметил, что вероятность ухода компании остается, но не смог подтвердить, что этот процесс находится на финальной стадии.

«Auchan рассматривает два сценария выхода из российского бизнеса: передача его местному менеджменту либо продажа крупному ритейлеру. Среди претендентов он называет „Ленту“ и „Магнит“, — говорится в материале „Коммерсанта“. 

Отмечается, что в случае приобретения Auchan российской компанией все филиалы будут, вероятно, переведены под бренд покупателя. Ритейлеры «Лента» и X5 отказались от комментария. В «Магните» сообщили, что подобных переговоров о сделке не ведется.

Первоначально о планах «Ашана» продать свои филиалы в России сообщала французская газета Le Figaro. Также подчеркивалось, что потенциальные покупатели уже нашлись, но кто именно — не разглашалось. Российские представители «Ашан» впоследствии отказались комментировать слухи об уходе компании с рынка, как делали это последние несколько лет.

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Французский ритейлер Auchan рассматривает возможные варианты продажи российских филиалов, в том числе конкурентам на рынке РФ «Ленте» и «Магниту». Об этом сообщил источник «Коммерсанта» и отметил, что вероятность ухода компании остается, но не смог подтвердить, что этот процесс находится на финальной стадии. «Auchan рассматривает два сценария выхода из российского бизнеса: передача его местному менеджменту либо продажа крупному ритейлеру. Среди претендентов он называет „Ленту“ и „Магнит“, — говорится в материале „Коммерсанта“.  Отмечается, что в случае приобретения Auchan российской компанией все филиалы будут, вероятно, переведены под бренд покупателя. Ритейлеры «Лента» и X5 отказались от комментария. В «Магните» сообщили, что подобных переговоров о сделке не ведется. Первоначально о планах «Ашана» продать свои филиалы в России сообщала французская газета Le Figaro. Также подчеркивалось, что потенциальные покупатели уже нашлись, но кто именно — не разглашалось. Российские представители «Ашан» впоследствии отказались комментировать слухи об уходе компании с рынка, как делали это последние несколько лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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