«Коммерсант» назвал претендентов на покупку российских филиалов «Ашан»

Французский ритейлер Auchan рассматривает возможные варианты продажи российских филиалов, в том числе конкурентам на рынке РФ «Ленте» и «Магниту». Об этом сообщил источник «Коммерсанта» и отметил, что вероятность ухода компании остается, но не смог подтвердить, что этот процесс находится на финальной стадии.
«Auchan рассматривает два сценария выхода из российского бизнеса: передача его местному менеджменту либо продажа крупному ритейлеру. Среди претендентов он называет „Ленту“ и „Магнит“, — говорится в материале „Коммерсанта“.
Отмечается, что в случае приобретения Auchan российской компанией все филиалы будут, вероятно, переведены под бренд покупателя. Ритейлеры «Лента» и X5 отказались от комментария. В «Магните» сообщили, что подобных переговоров о сделке не ведется.
Первоначально о планах «Ашана» продать свои филиалы в России сообщала французская газета Le Figaro. Также подчеркивалось, что потенциальные покупатели уже нашлись, но кто именно — не разглашалось. Российские представители «Ашан» впоследствии отказались комментировать слухи об уходе компании с рынка, как делали это последние несколько лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.