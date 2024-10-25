Больного раком короля Великобритании Карла III начали кормить насильно

Король Великобритании Карл III отказывается от дневного приема пищи на фоне продолжающейся борьбы с раком. По информации онлайн-портала RadarOnline, врачи и жена борются с этим и насильно заставляют хотя бы немного перекусить.
«Карл III предпочитает съедать на обед хотя бы половину авокадо после того, как врачи и жена приказали ему перекусить, чтобы поддержать силы. Монарх предпочитал вообще пропускать прием пищи в середине дня, но ему приходится что-то есть, чтобы пережить день во время продолжающегося лечения рака», — говорится в публикации портала.
Отмечается, что в то время как Чарльз употребляет в обед половину авокадо, его жена королева Камилла ест традиционный куриный бульон с капустой, горошком и фасолью. Иногда она даже включает в свой рацион копченый лосось, отмечает RadarOnline.
Королю был диагностирован рак в феврале 2024 года после операции на простате. С тех пор Карл III проходит курс еженедельного лечения. В начале октября сообщалось, что он приостановил терапию из-за рабочих поездок в Австралию и Самоа.
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