25 октября 2024

Больного раком короля Великобритании Карла III начали кормить насильно

© Служба новостей «URA.RU»
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Король стал принимать меньше пищи в последнее время, пишет портал
Король стал принимать меньше пищи в последнее время, пишет портал Фото:

Король Великобритании Карл III отказывается от дневного приема пищи на фоне продолжающейся борьбы с раком. По информации онлайн-портала RadarOnline, врачи и жена борются с этим и насильно заставляют хотя бы немного перекусить.

«Карл III предпочитает съедать на обед хотя бы половину авокадо после того, как врачи и жена приказали ему перекусить, чтобы поддержать силы. Монарх предпочитал вообще пропускать прием пищи в середине дня, но ему приходится что-то есть, чтобы пережить день во время продолжающегося лечения рака», — говорится в публикации портала.

Отмечается, что в то время как Чарльз употребляет в обед половину авокадо, его жена королева Камилла ест традиционный куриный бульон с капустой, горошком и фасолью. Иногда она даже включает в свой рацион копченый лосось, отмечает RadarOnline.

Королю был диагностирован рак в феврале 2024 года после операции на простате. С тех пор Карл III проходит курс еженедельного лечения. В начале октября сообщалось, что он приостановил терапию из-за рабочих поездок в Австралию и Самоа.

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Король Великобритании Карл III отказывается от дневного приема пищи на фоне продолжающейся борьбы с раком. По информации онлайн-портала RadarOnline, врачи и жена борются с этим и насильно заставляют хотя бы немного перекусить. «Карл III предпочитает съедать на обед хотя бы половину авокадо после того, как врачи и жена приказали ему перекусить, чтобы поддержать силы. Монарх предпочитал вообще пропускать прием пищи в середине дня, но ему приходится что-то есть, чтобы пережить день во время продолжающегося лечения рака», — говорится в публикации портала. Отмечается, что в то время как Чарльз употребляет в обед половину авокадо, его жена королева Камилла ест традиционный куриный бульон с капустой, горошком и фасолью. Иногда она даже включает в свой рацион копченый лосось, отмечает RadarOnline. Королю был диагностирован рак в феврале 2024 года после операции на простате. С тех пор Карл III проходит курс еженедельного лечения. В начале октября сообщалось, что он приостановил терапию из-за рабочих поездок в Австралию и Самоа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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