25 октября 2024

The Washington Post отказалась поддержать Харрис и нарушила многолетнюю традицию

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Газета намеревалась поддержать Харрис на выборах
Газета намеревалась поддержать Харрис на выборах Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Газета The Washington Post впервые за долгое время отказалась выражать поддержку хотя бы одному из кандидатов на президентских выборах в США, которые пройдут в ноябре. Ранее издание соблюдало нейтралитет на выборах 1960 и 1972 года. Соответствующее заявление опубликовано на сайте газеты.

«WP не будет поддерживать кандидата в президенты на этих выборах. Ни на каких будущих президентских выборах. Мы возвращаемся к корням, когда мы не поддерживали кандидатов», — сказано в статье главного исполнительного директора The Washington Post Уильяма Льюиса. При этом, по словам источников, издание собиралось поддержать Камалу Харрис, но владелец WP Джефф Безос отклонил публикацию соответствующего материала.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября. Кандидатом от Демократической партии станет вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую партию представит экс-президент Дональд Трамп.

В ходе Восточного экономического форума российский лидер Владимир Путин пошутил, что последует совету текущего главы Штатов Джо Байдена и будет поддерживать Харрис на ближайших выборах. В Кремле отметили, что для президента России руководство процессами внутри страны остается главным приоритетом.

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Газета The Washington Post впервые за долгое время отказалась выражать поддержку хотя бы одному из кандидатов на президентских выборах в США, которые пройдут в ноябре. Ранее издание соблюдало нейтралитет на выборах 1960 и 1972 года. Соответствующее заявление опубликовано на сайте газеты. «WP не будет поддерживать кандидата в президенты на этих выборах. Ни на каких будущих президентских выборах. Мы возвращаемся к корням, когда мы не поддерживали кандидатов», — сказано в статье главного исполнительного директора The Washington Post Уильяма Льюиса. При этом, по словам источников, издание собиралось поддержать Камалу Харрис, но владелец WP Джефф Безос отклонил публикацию соответствующего материала. Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября. Кандидатом от Демократической партии станет вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую партию представит экс-президент Дональд Трамп. В ходе Восточного экономического форума российский лидер Владимир Путин пошутил, что последует совету текущего главы Штатов Джо Байдена и будет поддерживать Харрис на ближайших выборах. В Кремле отметили, что для президента России руководство процессами внутри страны остается главным приоритетом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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