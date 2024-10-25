The Washington Post отказалась поддержать Харрис и нарушила многолетнюю традицию

Газета The Washington Post впервые за долгое время отказалась выражать поддержку хотя бы одному из кандидатов на президентских выборах в США, которые пройдут в ноябре. Ранее издание соблюдало нейтралитет на выборах 1960 и 1972 года. Соответствующее заявление опубликовано на сайте газеты.
«WP не будет поддерживать кандидата в президенты на этих выборах. Ни на каких будущих президентских выборах. Мы возвращаемся к корням, когда мы не поддерживали кандидатов», — сказано в статье главного исполнительного директора The Washington Post Уильяма Льюиса. При этом, по словам источников, издание собиралось поддержать Камалу Харрис, но владелец WP Джефф Безос отклонил публикацию соответствующего материала.
Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября. Кандидатом от Демократической партии станет вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую партию представит экс-президент Дональд Трамп.
В ходе Восточного экономического форума российский лидер Владимир Путин пошутил, что последует совету текущего главы Штатов Джо Байдена и будет поддерживать Харрис на ближайших выборах. В Кремле отметили, что для президента России руководство процессами внутри страны остается главным приоритетом.
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