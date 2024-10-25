25 октября 2024

JP: Израиль при атаке на Иран задействовал более 100 военных самолетов

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Американские истребители могли использовать при атаке
Американские истребители могли использовать при атаке Фото:

Израиль при атаке на Иран задействовал более 100 военных самолетов, включая американскую модель истребителя F-35. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

«Израиль при атаке на Иран... задействовал более 100 самолетов», — заявление The Jerusalem Post приводит РИА Новости. Агентство подчеркнуло, что среди использованных истребителей — американские F-35.

Утром 26 октября Израиль атаковал Иран. Масштабный удар по исламской республике, включая ее столицу Тегеран, был нанесен в ответ регулярные обстрелы.

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Израиль при атаке на Иран задействовал более 100 военных самолетов, включая американскую модель истребителя F-35. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post. «Израиль при атаке на Иран... задействовал более 100 самолетов», — заявление The Jerusalem Post приводит РИА Новости. Агентство подчеркнуло, что среди использованных истребителей — американские F-35. Утром 26 октября Израиль атаковал Иран. Масштабный удар по исламской республике, включая ее столицу Тегеран, был нанесен в ответ регулярные обстрелы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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