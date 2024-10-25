JP: Израиль при атаке на Иран задействовал более 100 военных самолетов

Американские истребители могли использовать при атаке
Израиль при атаке на Иран задействовал более 100 военных самолетов, включая американскую модель истребителя F-35. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.
«Израиль при атаке на Иран... задействовал более 100 самолетов», — заявление The Jerusalem Post приводит РИА Новости. Агентство подчеркнуло, что среди использованных истребителей — американские F-35.
Утром 26 октября Израиль атаковал Иран. Масштабный удар по исламской республике, включая ее столицу Тегеран, был нанесен в ответ регулярные обстрелы.
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