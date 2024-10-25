25 октября 2024

«Мы сделаем все необходимое»: армия Израиля впервые прокомментировала атаку на Иран

ЦАХАЛ дала первый комментарий по поводу массированной ночной атаки на Иран
© Служба новостей «URA.RU»
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Армия Израиля заявила о зеркальных мерах в ответ на атаки Ирана
Армия Израиля заявила о зеркальных мерах в ответ на атаки Ирана Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированные удары по военным целям в Иране. Отмечается, что атака является зеркальным ответом на регулярные обстрелы со стороны исламской республики.

«Иранский режим и его доверенные лица в регионе с 7 октября неустанно атакуют Израиль на семи фронтах, включая прямые атаки с иранской территории. [Наше государство] имеет право и обязано отреагировать», — говорится в сообщении пресс службы ЦАХАЛа. Отмечается, что оборонительные и наступательные возможности армии Израиля полностью мобилизованы.

Ранее портал Axios сообщил о массированной атаке Израиля по объектам Ирана. В материале отмечалось, что удары стали ответом на регулярные обстрелы со стороны исламской республики.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированные удары по военным целям в Иране. Отмечается, что атака является зеркальным ответом на регулярные обстрелы со стороны исламской республики. «Иранский режим и его доверенные лица в регионе с 7 октября неустанно атакуют Израиль на семи фронтах, включая прямые атаки с иранской территории. [Наше государство] имеет право и обязано отреагировать», — говорится в сообщении пресс службы ЦАХАЛа. Отмечается, что оборонительные и наступательные возможности армии Израиля полностью мобилизованы. Ранее портал Axios сообщил о массированной атаке Израиля по объектам Ирана. В материале отмечалось, что удары стали ответом на регулярные обстрелы со стороны исламской республики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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