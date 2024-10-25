«Мы сделаем все необходимое»: армия Израиля впервые прокомментировала атаку на Иран

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированные удары по военным целям в Иране. Отмечается, что атака является зеркальным ответом на регулярные обстрелы со стороны исламской республики.
«Иранский режим и его доверенные лица в регионе с 7 октября неустанно атакуют Израиль на семи фронтах, включая прямые атаки с иранской территории. [Наше государство] имеет право и обязано отреагировать», — говорится в сообщении пресс службы ЦАХАЛа. Отмечается, что оборонительные и наступательные возможности армии Израиля полностью мобилизованы.
Ранее портал Axios сообщил о массированной атаке Израиля по объектам Ирана. В материале отмечалось, что удары стали ответом на регулярные обстрелы со стороны исламской республики.
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