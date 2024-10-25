25 октября 2024

На «трассе смерти» в ХМАО легковушка залетела под фуру, есть погибшие. Фото

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск водитель Renault погиб в ДТП с фурой
© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель легковушки залетел под фуру при обгоне
Водитель легковушки залетел под фуру при обгоне Фото:

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе (ХМАО) водитель Renault пошел на обгон и влетел под грузовик MAN. В Госавтоинспекции округа сообщается, что мужчина за рулем легковушки скончался на месте ДТП.

«26 октября 2024 года на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе, водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем Renault Logan по предварительным данным, совершил выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем MAN. В результате ДТП водитель автомобиля Renault Logan скончался на месте происшествия», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что столкновение произошло рано утром в районе 5-ти утра на 846-м километре автодороги. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Водитель легковушки погиб на месте ДТП
Водитель легковушки погиб на месте ДТП
Фото:

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На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе (ХМАО) водитель Renault пошел на обгон и влетел под грузовик MAN. В Госавтоинспекции округа сообщается, что мужчина за рулем легковушки скончался на месте ДТП. «26 октября 2024 года на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе, водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем Renault Logan по предварительным данным, совершил выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем MAN. В результате ДТП водитель автомобиля Renault Logan скончался на месте происшествия», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что столкновение произошло рано утром в районе 5-ти утра на 846-м километре автодороги. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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