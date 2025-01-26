26 января 2025
25 января 2025
24 января 2025

Начальницу Барби-чиновниц ХМАО отправляют учиться в элитную школу политиков

Глава УКС Пыть-Яха Киркина рекомендована на программу «Лидеры изменений Югры»
© Служба новостей «URA.RU»
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Начальнице Барби-чиновниц прочат место в элитной школе политиков ХМАО
Начальнице Барби-чиновниц прочат место в элитной школе политиков ХМАО Фото:

Власти Пыть-Яха (ХМАО) предложили включить в список участников программы «Лидеры изменений Югры 5.0» кандидатуру главы скандального управления капитального строительства города Ровенны Киркиной. Под ее руководством работали раскрепощенные сотрудницы, из-за фото и видео которых получившие славу «Барби-чиновниц». Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте.

«Киркину предложили отучить на программе ЛИЮ. В кулуарах обсуждают, что ее рекомендовал заместитель главы города по ЖКХ и строительству Олег Иревлин — непосредствненый куратор УКС», — отмечает инсайдер.

Мэр Пыть-Яха Дмитрий Горбунов в беседе с журналистом URA.RU заявил, что впервые слышит о кандидатуре Киркиной в списке. ЕЕ непосредственный куратор — замглавы города Олег Иревлин, отвечающий за стройку и ЖКХ, — сообщил, что «был в отпуске в момент написания рекомендаций».

В администрации города официально подтвердили, что глава УКС есть в списке участников программы, который направлен на согласование в округ. При этом, кто именно принимал решение по кандидатуре Киркиной, власти не афишируют. Пресс-служба в ответ на запрос ограничилась формулировкой «администрацией Пыть-Яха направлены предложения о рассмотрении кандидатур».

Однако Киркина может и не войти в состав студентов — вето может наложить округ, который принимает окончательное решение о согласовании участников. Однако финального списка студентов ЛИЮ пока нет. В департамент внутренней политики направлен запрос, ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что счетная палата выявила нарушения при строительстве и проектировании сквера Есенина на сумму более 10 миллионов рублей. За объект отвечал УКС Пыть-Яха под руководством Киркиной.

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Власти Пыть-Яха (ХМАО) предложили включить в список участников программы «Лидеры изменений Югры 5.0» кандидатуру главы скандального управления капитального строительства города Ровенны Киркиной. Под ее руководством работали раскрепощенные сотрудницы, из-за фото и видео которых получившие славу «Барби-чиновниц». Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте. «Киркину предложили отучить на программе ЛИЮ. В кулуарах обсуждают, что ее рекомендовал заместитель главы города по ЖКХ и строительству Олег Иревлин — непосредствненый куратор УКС», — отмечает инсайдер. Мэр Пыть-Яха Дмитрий Горбунов в беседе с журналистом URA.RU заявил, что впервые слышит о кандидатуре Киркиной в списке. ЕЕ непосредственный куратор — замглавы города Олег Иревлин, отвечающий за стройку и ЖКХ, — сообщил, что «был в отпуске в момент написания рекомендаций». В администрации города официально подтвердили, что глава УКС есть в списке участников программы, который направлен на согласование в округ. При этом, кто именно принимал решение по кандидатуре Киркиной, власти не афишируют. Пресс-служба в ответ на запрос ограничилась формулировкой «администрацией Пыть-Яха направлены предложения о рассмотрении кандидатур». Однако Киркина может и не войти в состав студентов — вето может наложить округ, который принимает окончательное решение о согласовании участников. Однако финального списка студентов ЛИЮ пока нет. В департамент внутренней политики направлен запрос, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что счетная палата выявила нарушения при строительстве и проектировании сквера Есенина на сумму более 10 миллионов рублей. За объект отвечал УКС Пыть-Яха под руководством Киркиной.
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