Жители ХМАО могут купить дешевые билеты на самолет. Список

В 2025 году Росавиация утвердила более 30 югорских авиамаршрутов, которые частично финансируются властями регионов. Благодаря этому билеты по этим направлениям стоят дешевле стандартных. Агентство URA.RU выяснило, что такое субсидированные рейсы, чем они отличаются от льготных и сколько стоят билеты.
Что такое субсидированные рейсы?
Субсидии направляются на конкретные маршруты, которые необходимы жителям Югры. Регионы компенсируют до половины стоимости билетов по выбранным направлениям, поэтому проезд становится доступнее.
При этом, как сообщают власти Югры, субсидированные тарифы не являются льготными и доступны всем россиянам. «Правительством автономного округа обеспечен равный доступ к пассажирским перевозкам воздушным транспортом по субсидируемым маршрутам для всех граждан Российской Федерации», — пояснили в правительстве региона.
Субсидированные билеты может приобрести любой гражданин России, вне зависимости от возраста, социального статуса или места проживания. В отличие от льготных билетов, для их покупки не требуется подтверждающих документов, кроме паспорта.
Сколько стоят билеты на субсидированные маршруты?
URA.RU проанализировало цены на такие билеты: их стоимость варьируется от 2 880 рублей (Чебоксары — Сургут) до 13 654 рублей (Ханты-Мансийск — Санкт-Петербург). Цена зависит от маршрута, а также от сезона — в периоды повышенного спроса авиакомпании могут увеличивать стоимость билетов.
Кроме того, субсидии могут распространяться только на определенные тарифы. Например, авиакомпания Utair предоставляет субсидированные билеты только по тарифу «Оптимум», включающему багаж. Однако иногда можно найти более дешевые билеты по несубсидированному минимальному тарифу — разница может составлять от 100 до 3 000 рублей.
У некоторых авиакомпаний субсидированные тарифы имеют фиксированные цены. Например, «КрасАвиа» предлагает перелет Красноярск — Нижневартовск за 4 000 рублей, а «Аэрофлот» устанавливает цену в 5 000 рублей на маршрут Красноярск — Сургут.
Некоторые перевозчики отмечают субсидируемые тарифы на своих сайтах, чтобы покупатели могли их легко найти. URA.RU обнаружило такие обозначения на портале Utair.
Льготные билеты: чем они отличаются?
Помимо субсидированных билетов, доступных всем гражданам, существуют льготные билеты для определенных категорий россиян. Они предполагают еще большую скидку и предоставляются на специальные маршруты.
Льготные билеты могут приобрести молодежь до 23 лет, пенсионеры (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), люди с инвалидностью и их сопровождающие, члены многодетных семей, а также жители Дальнего Востока.
Льготные билеты предлагают все авиакомпании, но для их покупки необходимо предоставить документы, подтверждающие право на скидку. Такие билеты можно приобрести в авиакассах или на сайтах авиаперевозчиков, в зависимости от условий конкретной компании.
Цены на субсидируемые маршруты:
(В материале представлены примерные цены, актуальную информацию уточняйте у авиаперевозчиков)
Сургут
- Барнаул — Сургут, Utair — 7650 руб.
- Бугульма — Сургут, «ЮВТ АЭРО» — 5730 руб.
- Горно-Алтайск — Сургут, Utair — 8860 руб.
- Красноярск — Сургут, «Аэрофлот» — 5000 руб.
- Пермь — Сургут, Utair — 7650 руб.
- Сургут — Тобольск, «ЮВТ АЭРО» — 3315 руб.
- Сургут — Челябинск, Utair — 6900 руб.
- Чебоксары — Сургут, «АЗИМУТ» — 2880 руб.
Нижневартовск
- Казань — Нижневартовск, «ЮВТ АЭРО» — 5730 руб.
- Бугульма — Нижневартовск, «ЮВТ АЭРО» — 5730 руб.
- Нижневартовск — Екатеринбург, «РусЛайн» — 6400 руб.
- Махачкала — Нижневартовск, «Ред Вингс» — 10200 руб.
- Нижневартовск — Самара, «АЗИМУТ» — 3480 руб.
- Нижневартовск — Томск, «РусЛайн» — 5842 руб.
- Нижневартовск — Пермь, «ЮВТ АЭРО» — 8955 руб.
- Нижневартовск — Нижнекамск, «АЗИМУТ» — 3880 руб.
- Новосибирск — Нижневартовск, «Сибирь» (S7) — 8073 руб.
- Красноярск — Нижневартовск, «КрасАвиа» — 4000 руб.
Ханты-Мансийск
- Екатеринбург — Ханты-Мансийск, Utair — 12987 руб.
- Новосибирск — Ханты-Мансийск, «Сибирь» (S7) — 6940 руб.
- Омск — Ханты-Мансийск, Utair — 13228 руб.
- Уфа — Ханты-Мансийск, Utair — 13487 руб.
- Ханты-Мансийск — Казань, «РусЛайн» — 4500 руб.
- Ханты-Мансийск — Санкт-Петербург, «РусЛайн» — 13654 руб.
Белоярский, Нягань
- Белоярский — Екатеринбург, «РусЛайн» — 6446 руб.
- Екатеринбург — Нягань, Utair — 17 903 руб.
- Нягань — Жуковский, «Ред Вингс» — 6599 руб.
Урай, Когалым, Советский
- Когалым — Пермь, Utair — 7950 руб.
- Екатеринбург — Урай, Utair — 3950 руб.
- Екатеринбург — Советский, Utair — 4640 руб.
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