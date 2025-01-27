27 января 2025

Экс-глава ветслужбы ХМАО Кузьмина начала искать работу, не удержавшись в кресле. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-руководитель ветслужбы ХМАО Дина Кузьмина пока остается на посту заместителя
Экс-руководитель ветслужбы ХМАО Дина Кузьмина пока остается на посту заместителя Фото:

Экс-глава ветслужбы ХМАО Дина Кузьмина ищет работу, не удержавшись на посту. Источники URA.RU сообщают, что она после назначения нового руководителя Сергея Музафина пока сохраняет позицию заместителя, однако ушла в отпуск и рассылает резюме.

«Маловероятно, что она останется в ветслужбе, проработав ее руководителем, пусть и в статусе „и.о.“, два года. Но пока, насколько известно, она не получила оффер и открыта для предложений», — сообщает инсайдер.

Получить комментарий Кузьминой на момент публикации новости не удалось. Ее телефон отключен.

Дина Кузьмина, исполнявшая обязанности главы ветслужбы ХМАО в течение двух лет, так и не смогла получить пост директора. После массовых жалоб на безнадзорных животных губернатор ХМАО Руслан Кухарук утвердил в этой должности ее бывшего первого зама Сергея Музафина, имеющего обширный опыт в ветеринарии и прошедшего согласование Минсельхоза.

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Экс-глава ветслужбы ХМАО Дина Кузьмина ищет работу, не удержавшись на посту. Источники URA.RU сообщают, что она после назначения нового руководителя Сергея Музафина пока сохраняет позицию заместителя, однако ушла в отпуск и рассылает резюме. «Маловероятно, что она останется в ветслужбе, проработав ее руководителем, пусть и в статусе „и.о.“, два года. Но пока, насколько известно, она не получила оффер и открыта для предложений», — сообщает инсайдер. Получить комментарий Кузьминой на момент публикации новости не удалось. Ее телефон отключен. Дина Кузьмина, исполнявшая обязанности главы ветслужбы ХМАО в течение двух лет, так и не смогла получить пост директора. После массовых жалоб на безнадзорных животных губернатор ХМАО Руслан Кухарук утвердил в этой должности ее бывшего первого зама Сергея Музафина, имеющего обширный опыт в ветеринарии и прошедшего согласование Минсельхоза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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