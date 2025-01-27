Экс-глава ветслужбы ХМАО Дина Кузьмина ищет работу, не удержавшись на посту. Источники URA.RU сообщают, что она после назначения нового руководителя Сергея Музафина пока сохраняет позицию заместителя, однако ушла в отпуск и рассылает резюме.
«Маловероятно, что она останется в ветслужбе, проработав ее руководителем, пусть и в статусе „и.о.“, два года. Но пока, насколько известно, она не получила оффер и открыта для предложений», — сообщает инсайдер.
Получить комментарий Кузьминой на момент публикации новости не удалось. Ее телефон отключен.
Дина Кузьмина, исполнявшая обязанности главы ветслужбы ХМАО в течение двух лет, так и не смогла получить пост директора. После массовых жалоб на безнадзорных животных губернатор ХМАО Руслан Кухарук утвердил в этой должности ее бывшего первого зама Сергея Музафина, имеющего обширный опыт в ветеринарии и прошедшего согласование Минсельхоза.
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