В Липецкой области, где бежали зэки, сработали ПВО

26 октября 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

В Липецкой области сработали системы ПВО из-за атаки украинских беспилотников, сообщает губернатор области Игорь Артамонов. Сегодня же в регионе из исправительной колонии (ИК) №2 сбежали шестеро заключенных. «В Липецке и Липецком МО работают ПВО. Есть сбитые БПЛА», — написал в telegram-канале Артамонов. Он добавил, что на место падения дронов выехали сотрудники спецслужб.