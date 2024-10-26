В Липецкой области, где бежали зэки, сработали ПВО

В Липецкой области на фоне побега заключенных из ИК-2 сработали системы ПВО из-за атаки БПЛА
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Липецкой области сработали системы ПВО из-за атаки украинских беспилотников, сообщает губернатор области Игорь Артамонов. Сегодня же в регионе из исправительной колонии (ИК) №2 сбежали шестеро заключенных.
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«В Липецке и Липецком МО работают ПВО. Есть сбитые БПЛА», — написал в
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