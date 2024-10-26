В Липецкой области, где бежали зэки, сработали ПВО

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В Липецкой области на фоне побега заключенных из ИК-2 сработали системы ПВО из-за атаки БПЛА Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Липецкой области сработали системы ПВО из-за атаки украинских беспилотников, сообщает губернатор области Игорь Артамонов. Сегодня же в регионе из исправительной колонии (ИК) №2 сбежали шестеро заключенных.

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«В Липецке и Липецком МО работают ПВО. Есть сбитые БПЛА», — написал в telegram-канале Артамонов. Он добавил, что на место падения дронов выехали сотрудники спецслужб.

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В Липецкой области сработали системы ПВО из-за атаки украинских беспилотников, сообщает губернатор области Игорь Артамонов. Сегодня же в регионе из исправительной колонии (ИК) №2 сбежали шестеро заключенных. «В Липецке и Липецком МО работают ПВО. Есть сбитые БПЛА», — написал в telegram-канале Артамонов. Он добавил, что на место падения дронов выехали сотрудники спецслужб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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