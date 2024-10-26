Сроки за изнасилование детей, проблемы с пребыванием в РФ: что известно о беглецах липецкой колонии

Двоих заключенных, сбежавших из липецкой колонии задержали

26 октября 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

В Липецкой области из исправительной колонии (ИК) №2 сбежали шестеро заключенных. Предварительно, они могли сделать подкоп длиной 65 метров. На данный момент их разыскивают МВД, Росгвардия, ФСБ и ФСИН. Кроме того, в этой же колонии отбывает свое наказание один из самых известных киллеров в России 90-х годов — Леша Солдат (Алексей Шерстобитов). Что известно о беглецах в Липецкой области, и за что их посадили — в материале URA.RU. Пятеро сбежавших из исправительной колонии являются гражданами Узбекистана. Шестой имеет регистрацию в Таджикистане. Все они жили и работали в Москве. Один из сбежавших, Тургун Абдуллаев, в 2022 году был оштрафован на две тысячи рублей за нарушение режима пребывания на российской территории. Однако власти страны не стали его депортировать. Кроме того, еще четверо заключенных отбывали сроки в ИК за изнасилование, в том числе детей 12-16 лет. Двое других получили срок за хранение наркотических средств. По данным RT, двоим мужчинам родные и знакомые доставляли продукты в исправительное учреждение. По одной из версий, мужчины сбежали из ИК через выкопанный туннель во время ночной пересменки дежурных. Вторая версия гласит, что было выкопано два лаза. Отмечается, что еще в марте заключенные украли инструменты в мастерской, чтобы сделать подкоп. Их побег был обнаружен сотрудниками колонии только утром. По предварительным данным, длина тоннеля, который выкопали беглецы, составляет 65 метров. Внутри лаза также обнаружили вещи сбежавших. По факту побега заключенных из исправительного учреждения прокуратура Липецкой области начала проверку. Также Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о халатности. Предполагается, что побег мог быть совершен из-за недобросовестного выполнения служебных обязанностей сотрудниками ИК-2. В регионе объявлен план «Перехват». На данный момент удалось поймать только двоих заключенных — Хуршидбека Ганиева и Бахтиера Жумаева. Их нашли в Тамбовской области в селе Петровское, куда мужчины могли добраться на попутках. Отмечается, что они пытались оказать сопротивление сотрудникам полиции. По данным «Известия», двоих сбежавших мужчин могут отправить обратно в ту же колонию №2. Сейчас правоохранители проводят осмотр места происшествия и допрашивают сотрудников ИК. Так, под проверку попали два замначальника липецкой ИК-2 — Сергей Рулев и Алексей Фурсов, начальник надзирателей и весь его личный состав.