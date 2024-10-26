Один из сбежавших зэков оказал сопротивление, в него стреляли

Один из сбежавших заключенных колонии в Липецкой области оказал сопротивление при задержании, поэтому полицейские применили табельное оружие. Беглец был ранен, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По сообщению Волк, двое из шести бежавших скрывались в районе поселка Улусарка Задонского района. «При задержании один из беглецов оказал сопротивление и попытался скрыться, в связи с чем полицейскими было применено табельное оружие», — сообщила Волк. По ее данным, мужчина получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу.
Заключенные сбежали из ИК ночью, выкопав тоннель. Их пропажу обнаружили только утром 26 октября. Силовые структуры нашли и задержали четырех из шести беглецов.
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