Один из сбежавших зэков оказал сопротивление, в него стреляли

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Правоохранители открыли огонь по бежавшему зэку
Правоохранители открыли огонь по бежавшему зэку Фото:
новость из сюжета
Из колонии, где сидит Леша Солдат, сбежали заключенные

Один из сбежавших заключенных колонии в Липецкой области оказал сопротивление при задержании, поэтому полицейские применили табельное оружие. Беглец был ранен, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По сообщению Волк, двое из шести бежавших скрывались в районе поселка Улусарка Задонского района. «При задержании один из беглецов оказал сопротивление и попытался скрыться, в связи с чем полицейскими было применено табельное оружие», — сообщила Волк. По ее данным, мужчина получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу. 

Заключенные сбежали из ИК ночью, выкопав тоннель. Их пропажу обнаружили только утром 26 октября. Силовые структуры нашли и задержали четырех из шести беглецов.

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Один из сбежавших заключенных колонии в Липецкой области оказал сопротивление при задержании, поэтому полицейские применили табельное оружие. Беглец был ранен, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По сообщению Волк, двое из шести бежавших скрывались в районе поселка Улусарка Задонского района. «При задержании один из беглецов оказал сопротивление и попытался скрыться, в связи с чем полицейскими было применено табельное оружие», — сообщила Волк. По ее данным, мужчина получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу.  Заключенные сбежали из ИК ночью, выкопав тоннель. Их пропажу обнаружили только утром 26 октября. Силовые структуры нашли и задержали четырех из шести беглецов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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