Задержаны еще двое беглых заключенных в Липецкой области

26 октября 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

В Липецкой области поймали еще двоих из шести сбежавших из исправительной колонии (ИК) №2 заключенных. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. «Двое беглых заключенных задержаны правоохранителями на территории нашего региона», — написал в своем telegram-канале Артамонов. Он добавил, что на данный момент продолжаются поиски еще двоих беглецов. Заключенные сбежали из ИК ночью, выкопав тоннель. Их пропажу обнаружили только утром 26 октября. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности сотрудников колонии. На данный момент двое беглецов пойманы в Тамбовской области.