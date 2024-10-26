МВД подтвердило задержание пятого зэка-беглеца в Липецкой области

Пятый зэк-беглец, сбежавший из ИК в Липецкой области задержан

26 октября 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Задержан пятый сбежавший заключенный, заявили в МВД Фото: Илья Московец © URA.RU Пятый из шестерых беглецов из исправительной колонии №2 под Липецком был задержан в Тамбовской области. Эту информацию сообщила представитель МВД России Ирина Волк. «Задержан еще один сбежавший из исправительной колонии», — сообщила Волк в telegram-канале . По словам telegram-канала 112, все сбежавшие попытались скрыться в разных направления, в том числе в Узбекистан и Казахстан. Побег произошел вечером 25 октября. Он был осуществлен через подкоп, который сотрудники колонии обнаружили только на следующий день после исчезновения заключенных. Все сбежавшие были выходцами из Средней Азии, осуждены за изнасилования и хранение наркотиков. К побегу заключенные готовились более полугода. Четверо из них были задержаны в Тамбовской области ранее. Что известно о побеге к этому часу — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пятый из шестерых беглецов из исправительной колонии №2 под Липецком был задержан в Тамбовской области. Эту информацию сообщила представитель МВД России Ирина Волк. «Задержан еще один сбежавший из исправительной колонии», — сообщила Волк в telegram-канале. По словам telegram-канала 112, все сбежавшие попытались скрыться в разных направления, в том числе в Узбекистан и Казахстан. Побег произошел вечером 25 октября. Он был осуществлен через подкоп, который сотрудники колонии обнаружили только на следующий день после исчезновения заключенных. Все сбежавшие были выходцами из Средней Азии, осуждены за изнасилования и хранение наркотиков. К побегу заключенные готовились более полугода. Четверо из них были задержаны в Тамбовской области ранее. Что известно о побеге к этому часу — в материале URA.RU.