«Азов»* формирует новое боевое подразделение из-за больших потерь на СВО

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У нацбатальона большие потери, сообщил пленный боевик
У нацбатальона большие потери, сообщил пленный боевик Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский нацбатальон «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) формирует новое боевое подразделение, куда войдут мужчины до 35 лет. Об этом сообщил экс-боевик «Азова» Александр Гарнага.

«Мужчины в возрасте до 35 лет формируют новое боевое подразделение в украинском нацбатальоне „Азов“ из-за больших потерь боевиков в зоне спецоперации», — цитирует ТАСС Гарнага. Самого боевика приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Ранее во время штурма Авдеевки Гарнага попал в плен к российским войскам. 

В Авдеевку азовцев перебросили из Черкасской области. Ранее силы боевиков стягивали под Кременную в ЛНР и Купянск в Харьковской области.

*Нацбатальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ

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Украинский нацбатальон «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) формирует новое боевое подразделение, куда войдут мужчины до 35 лет. Об этом сообщил экс-боевик «Азова» Александр Гарнага. «Мужчины в возрасте до 35 лет формируют новое боевое подразделение в украинском нацбатальоне „Азов“ из-за больших потерь боевиков в зоне спецоперации», — цитирует ТАСС Гарнага. Самого боевика приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Ранее во время штурма Авдеевки Гарнага попал в плен к российским войскам.  В Авдеевку азовцев перебросили из Черкасской области. Ранее силы боевиков стягивали под Кременную в ЛНР и Купянск в Харьковской области. *Нацбатальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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