«Азов»* формирует новое боевое подразделение из-за больших потерь на СВО

Украинский нацбатальон «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) формирует новое боевое подразделение, куда войдут мужчины до 35 лет. Об этом сообщил экс-боевик «Азова» Александр Гарнага.
«Мужчины в возрасте до 35 лет формируют новое боевое подразделение в украинском нацбатальоне „Азов“ из-за больших потерь боевиков в зоне спецоперации», — цитирует ТАСС Гарнага. Самого боевика приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Ранее во время штурма Авдеевки Гарнага попал в плен к российским войскам.
В Авдеевку азовцев перебросили из Черкасской области. Ранее силы боевиков стягивали под Кременную в ЛНР и Купянск в Харьковской области.
*Нацбатальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ
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