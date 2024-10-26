ХК «Автомобилист» обыграл в гостях «Нефтехимик» со счетом 3:2

В концовке дальним ударом забросил шайбу Ник Эберт из «Автомобилиста» Фото: Александр Стародумов © URA.RU

Хоккейный клуб «Автомобилист» выиграл в тяжелой игре у «Нефтехимика» из Нефтекамска, который идет следом за екатеринбуржцами в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра завершилась со счетом 2:3 (1:2; 0:0; 1:1). Встреча прошла при 3,8 тысячах зрителей в Нижнекамске на «Нефтехим Арене», передает сайт khl.ru.

В начале встречи «Автомобилист» вышел вперед за счет подправления форварда Владимира Кузнецова. В середине первого периода нападающий «Нефтехимика» Герман Точилкин отправил шайбу в ворота с «пятака» после серии рикошетов. Под конец первой двадцатиминутки в третьей игре подряд отличился капитан «Автомобилиста» Анатолий Голышев.

Несмотря на десятки моментов обеих команд, только в конце игры пришли две шайбы. Сначала защитник Ник Эберт дальним ударом удвоил разницу ХК «Автомобилист». А затем за минуту до конца эту шайбу отыграл форвард хозяев Герман Точилкин, для которого матч завершился дублем.

После 19 матчей «Автомобилист» находится на шестой строчке в регулярном чемпионате и на втором месте в Восточной конференции КХЛ с 24 очками. На Востоке ХК «Нефтехимик» остался на третьей строчке (21 очко), и для него этот матч был 21-м в КХЛ сезона 2024/25.

В прошлых матчах «Автомобилист» одержал одну победу и проиграл две встречи. Сначала екатеринбуржцы проиграли, пропустив четыре шайбы в третьем отрезке от петербургского СКА. После вырвали в концовке победу у «Витязя» со счетом 3:1 в Балашихе и потерпели домашнее поражение от московского «Динамо» — 1:2.