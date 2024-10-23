«Автомобилист» минимально проиграл московскому «Динамо» в КХЛ. Видео

23 октября 2024 в 21:19 Размер текста - 17 +

«Автомобилист» не смог отыграться за два периода (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Хоккейный клуб «Автомобилист» минимально проиграл «Динамо» из Москвы в 18-м туре Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге в КРК «Уралец» при полных трибунах. Счет составил 1:2 (0:2; 1:0; 0:0), передает сайт khl.ru. В первом периоде счет открыл форвард «Динамо» Никита Гусев. Он во время большинства завершил комбинацию мощным ударом из-под острого угла. Вторую шайбу гости забросили менее чем через пять минут после первой, когда нападающий Артем Чернов пустил шайбу под ловушку вратаря соперника. После этого «Автомобилист» заменил голкипера Владимира Галкина на Евгения Аликина. На 13-й секунде второго периода капитан «Автомобилиста» Анатолий Голышев в игре 5 на 4 отыграл одну шайбу. После этого активнее в отыгрыш екатеринбуржцы пошли уже в третьем периоде. В одном из эпизодов шайба прокатилась по плечу вратаря на грани с тем, чтобы зайти в ворота. Однако даже этого оказалось недостаточно, и «Динамо» забрало победу со счетом 1:2. После этого тура ХК «Автомобилист» опустился на седьмую строчку в регулярном чемпионате и находится на втором месте в Восточной конференции КХЛ с 22 очками. В прошлой встрече хоккеисты «Автомобилиста» вырвали победу у «Витязя» в концовке — 1:3. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хоккейный клуб «Автомобилист» минимально проиграл «Динамо» из Москвы в 18-м туре Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге в КРК «Уралец» при полных трибунах. Счет составил 1:2 (0:2; 1:0; 0:0), передает сайт khl.ru. В первом периоде счет открыл форвард «Динамо» Никита Гусев. Он во время большинства завершил комбинацию мощным ударом из-под острого угла. Вторую шайбу гости забросили менее чем через пять минут после первой, когда нападающий Артем Чернов пустил шайбу под ловушку вратаря соперника. После этого «Автомобилист» заменил голкипера Владимира Галкина на Евгения Аликина. На 13-й секунде второго периода капитан «Автомобилиста» Анатолий Голышев в игре 5 на 4 отыграл одну шайбу. После этого активнее в отыгрыш екатеринбуржцы пошли уже в третьем периоде. В одном из эпизодов шайба прокатилась по плечу вратаря на грани с тем, чтобы зайти в ворота. Однако даже этого оказалось недостаточно, и «Динамо» забрало победу со счетом 1:2. После этого тура ХК «Автомобилист» опустился на седьмую строчку в регулярном чемпионате и находится на втором месте в Восточной конференции КХЛ с 22 очками. В прошлой встрече хоккеисты «Автомобилиста» вырвали победу у «Витязя» в концовке — 1:3.