Зеленский испугался элитных войск Северной Кореи и записал видео для Запада

Зеленский: уже на днях солдаты КНДР могут быть с РФ на поле боя против Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский записал видео в ответ на сообщение о том, что элитные войска из Северной Кореи прибыли в Курскую область
Зеленский записал видео в ответ на сообщение о том, что элитные войска из Северной Кореи прибыли в Курскую область Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский испугался возможного участия северокорейских солдат в боевых действиях против Украины. По его словам, это часть стратегии Москвы по усилению своей агрессивной политики. Он записал видеообращение и потребовал решительного ответа со стороны международного сообщества. 

«[Россия пытается] увеличить оборонное производство <...> за счет обхода санкций. И именно поэтому берут в сообщники все больше Северную Корею, и уже на днях их солдаты могут быть на поле боя против Украины», — заявил Зеленский в своем telegram-канале и прикрепил к тексту короткое видео. По мнению украинского лидера, Украина будет вынуждена фактически воевать против Северной Кореи.

В дополнение к этому, Зеленский обратил внимание на необходимость конкретных действий со стороны международных партнеров для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта. Президент Украины обратился к Западу и попроси усилить давление на Россию и увеличить поддержку Украине, чтобы обеспечить справедливость.

Ранее американская газета The New York Times сообщила, что солдаты элитных войск из Северной Кореи якобы прибыли в Курскую область. По словам издания, на стороне российских военных (ВС РФ) в боевых действиях будут участвовать 5 000 человек. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ по данной информации, однако на момент ответа пока не поступило.

Как отмечал замминистра МИД КНДР Ким Чон Гю в случае отправки КНДР своих военных в РФ, действия страны будут соответствовать международному праву. Ранее уже появлялись слухи, связанные с появлением военных в российских регионах. Однако в МИД страны и Кремле эти сообщения назвали «полной чушью».

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Президент Украины Владимир Зеленский испугался возможного участия северокорейских солдат в боевых действиях против Украины. По его словам, это часть стратегии Москвы по усилению своей агрессивной политики. Он записал видеообращение и потребовал решительного ответа со стороны международного сообщества.  «[Россия пытается] увеличить оборонное производство <...> за счет обхода санкций. И именно поэтому берут в сообщники все больше Северную Корею, и уже на днях их солдаты могут быть на поле боя против Украины», — заявил Зеленский в своем telegram-канале и прикрепил к тексту короткое видео. По мнению украинского лидера, Украина будет вынуждена фактически воевать против Северной Кореи. В дополнение к этому, Зеленский обратил внимание на необходимость конкретных действий со стороны международных партнеров для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта. Президент Украины обратился к Западу и попроси усилить давление на Россию и увеличить поддержку Украине, чтобы обеспечить справедливость. Ранее американская газета The New York Times сообщила, что солдаты элитных войск из Северной Кореи якобы прибыли в Курскую область. По словам издания, на стороне российских военных (ВС РФ) в боевых действиях будут участвовать 5 000 человек. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ по данной информации, однако на момент ответа пока не поступило. Как отмечал замминистра МИД КНДР Ким Чон Гю в случае отправки КНДР своих военных в РФ, действия страны будут соответствовать международному праву. Ранее уже появлялись слухи, связанные с появлением военных в российских регионах. Однако в МИД страны и Кремле эти сообщения назвали «полной чушью».
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© Служба новостей «URA.RU»
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