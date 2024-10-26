26 октября 2024

Оппозиционная партия «Сильная Грузия» не признала итоги выборов в Грузии

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По данным ЦИК Грузии победила правящая партия "Грузинская мечта" с 52,99% голосов
По данным ЦИК Грузии победила правящая партия "Грузинская мечта" с 52,99% голосов Фото:

Оппозиционная партия «Сильная Грузия» выразила недоверие к официальным результатам парламентских выборов, опубликованным Центральной избирательной комиссией (ЦИК). Об этом заявил их лидер Алеко Элисашвили на пресс-брифинге.

«Лидер партии „Сильная Грузия“ критически отозвался о результатах выборов. „То, что нам заявили [результаты ЦИК], — это заявление, а не реальные результаты. Нам объявили желаемые им результаты. Это вызывает злость, и это оскорбительно“, — подчеркнул Элисашвили.

По предварительным данным на парламентских выборах в Грузии победила партия «Грузинская мечта». Она набрала 52,99% голосов по результатам обработки бюллетеней с 70% участков. Оппозиционная партия «Коалиция за перемены» удержала 11,2% избирателей. Вскоре оппозиционеры из нее объявили о начале протестов с 27 октября.

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Оппозиционная партия «Сильная Грузия» выразила недоверие к официальным результатам парламентских выборов, опубликованным Центральной избирательной комиссией (ЦИК). Об этом заявил их лидер Алеко Элисашвили на пресс-брифинге. «Лидер партии „Сильная Грузия“ критически отозвался о результатах выборов. „То, что нам заявили [результаты ЦИК], — это заявление, а не реальные результаты. Нам объявили желаемые им результаты. Это вызывает злость, и это оскорбительно“, — подчеркнул Элисашвили. По предварительным данным на парламентских выборах в Грузии победила партия «Грузинская мечта». Она набрала 52,99% голосов по результатам обработки бюллетеней с 70% участков. Оппозиционная партия «Коалиция за перемены» удержала 11,2% избирателей. Вскоре оппозиционеры из нее объявили о начале протестов с 27 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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