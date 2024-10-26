В Прикамье заместитель главы администрации Соликамского округа, курирующий вопросы безопасности, Сергей Майструк собирается оставить пост. По этом сообщили местные журналисты.
«Сергей Майструк в скором времени сменит место работы. Он уже написал заявление на расчет», — передает telegram-канал «Слуховой анализатор».
Редакции URA.RU не удалось оперативно связаться с героем публикации для беседы. Корреспондент агентства обратилась в окружную мэрию за комментарием по теме материала. Ответ ожидается.
Серия крупных кадровых перестановок произошла в мэрии Соликамска после масштабной коммунальной аварии. В середине декабря прошлого года десятки домов и соцобъектов остались в морозы без тепла. Следом с должности ушел заместитель главы округа по ЖКХ Андрея Рыков, его место занял Игорь Савинов. По собственному желанию кресло освободил Андрей Швецов. Пост достался Майструку, ранее работавшему начальником управления муниципального контроля. В апреле от своих обязанностей раньше срока был освобожден окружной глава Евгений Самоуков.
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