26 октября 2024
25 октября 2024

Еще один статусный чиновник уйдет из мэрии Соликамска после крупной коммунальной аварии

Замглавы Соликамска по вопросам безопасности Майструк собирается покинуть пост
© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Майструк решил сменить место работы
Сергей Майструк решил сменить место работы Фото:

В Прикамье заместитель главы администрации Соликамского округа, курирующий вопросы безопасности, Сергей Майструк собирается оставить пост. По этом сообщили местные журналисты.

«Сергей Майструк в скором времени сменит место работы. Он уже написал заявление на расчет», — передает telegram-канал «Слуховой анализатор».

Редакции URA.RU не удалось оперативно связаться с героем публикации для беседы. Корреспондент агентства обратилась в окружную мэрию за комментарием по теме материала. Ответ ожидается.

Серия крупных кадровых перестановок произошла в мэрии Соликамска после масштабной коммунальной аварии. В середине декабря прошлого года десятки домов и соцобъектов остались в морозы без тепла. Следом с должности ушел заместитель главы округа по ЖКХ Андрея Рыков, его место занял Игорь Савинов. По собственному желанию кресло освободил Андрей Швецов. Пост достался Майструку, ранее работавшему начальником управления муниципального контроля. В апреле от своих обязанностей раньше срока был освобожден окружной глава Евгений Самоуков.

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В Прикамье заместитель главы администрации Соликамского округа, курирующий вопросы безопасности, Сергей Майструк собирается оставить пост. По этом сообщили местные журналисты. «Сергей Майструк в скором времени сменит место работы. Он уже написал заявление на расчет», — передает telegram-канал «Слуховой анализатор». Редакции URA.RU не удалось оперативно связаться с героем публикации для беседы. Корреспондент агентства обратилась в окружную мэрию за комментарием по теме материала. Ответ ожидается. Серия крупных кадровых перестановок произошла в мэрии Соликамска после масштабной коммунальной аварии. В середине декабря прошлого года десятки домов и соцобъектов остались в морозы без тепла. Следом с должности ушел заместитель главы округа по ЖКХ Андрея Рыков, его место занял Игорь Савинов. По собственному желанию кресло освободил Андрей Швецов. Пост достался Майструку, ранее работавшему начальником управления муниципального контроля. В апреле от своих обязанностей раньше срока был освобожден окружной глава Евгений Самоуков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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