26 октября 2024

Врач-психиатр из Челябинска назвал продукты, которые нужно есть при депрессии

Врач Чинарев посоветовал есть морковку и фрукты при депрессии
© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан «Вкус странствий». Пермь, персики, фрукты, общепит, ведро, кафе, ресторан, персик, корзинка
Врач Чинарев считает, что при депрессии нужно есть яркие фрукты и овощи Фото:

Помимо апатии и подавленности симптомом депрессии может быть повышение аппетита. Чтобы побороть хандру лучше есть фрукты и овощи красного и оранжевого цвета, например, морковку. Об этом рассказал врач-психиатр психоневрологической больницы №1 Челябинской области Виталий Чинарев.

«Ешьте больше фруктов и овощей красного и оранжевого цвета. В них много витамина С, он превращает животный белок в серотонин и укрепляет иммунитет. Из овощей чаще ешьте помидоры, болгарский перец, морковь и редис. А из фруктов хурму, апельсины, грейпфруты, персики и нектарины», — посоветовал специалист.

Эксперт отметил, что в растительной пище содержатся флавоноиды. Они разгоняют кровь и снабжают мозг кислородом. Это помогает ему лучше работать. Врач напомнил, что питание должно быть сбалансированным. Он добавил, что при появлении признаков депрессии лучше обратиться за помощью к психиатру или психотерапевту.

Как писало URA.RU ранее, врач-терапевт Ольга Чернышова назвала продукты, которые важно употреблять в пищу осенью. Это груши, яблоки, тыква, цветная капуста, картофель и свекла. Они богаты витаминами. Есть овощи и фрукты в холодное время года полезно еще и для того, чтобы за зиму не набрать лишний вес.

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Помимо апатии и подавленности симптомом депрессии может быть повышение аппетита. Чтобы побороть хандру лучше есть фрукты и овощи красного и оранжевого цвета, например, морковку. Об этом рассказал врач-психиатр психоневрологической больницы №1 Челябинской области Виталий Чинарев. «Ешьте больше фруктов и овощей красного и оранжевого цвета. В них много витамина С, он превращает животный белок в серотонин и укрепляет иммунитет. Из овощей чаще ешьте помидоры, болгарский перец, морковь и редис. А из фруктов хурму, апельсины, грейпфруты, персики и нектарины», — посоветовал специалист. Эксперт отметил, что в растительной пище содержатся флавоноиды. Они разгоняют кровь и снабжают мозг кислородом. Это помогает ему лучше работать. Врач напомнил, что питание должно быть сбалансированным. Он добавил, что при появлении признаков депрессии лучше обратиться за помощью к психиатру или психотерапевту. Как писало URA.RU ранее, врач-терапевт Ольга Чернышова назвала продукты, которые важно употреблять в пищу осенью. Это груши, яблоки, тыква, цветная капуста, картофель и свекла. Они богаты витаминами. Есть овощи и фрукты в холодное время года полезно еще и для того, чтобы за зиму не набрать лишний вес.
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