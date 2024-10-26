26 октября 2024

Рисунок Виктора Цоя продали на аукционе за рекордную сумму

© Служба новостей «URA.RU»
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Изначально за рисунок Виктора Цоя просили 15 тыс. евро (архивное фото)
Изначально за рисунок Виктора Цоя просили 15 тыс. евро (архивное фото) Фото:

На аукционе современного искусства VLADEY произведение Виктора Цоя, лидера культовой группы «Кино», было продано за рекордную сумму в размере 76,9 тысячи евро, что превышает восемь миллионов рублей. Об этом сообщил telegram-канал аукционного дома.

«„Продано!“ прозвучало на сумме в 60 000 евро за работу Виктора Цоя — абсолютный мировой рекорд, превышение верхнего эстимейта в 5 раз. Итоговая сумма с комиссией составила 76 972 евро», — говорится в сообщении. Изначально произведение искусства, изображающее «квадратноголового человечка» Виктора Цоя, выполненное маркерами, было оценено в 15 тысяч евро.

Ранее URA.RU писало о продаже сцены Свердловского рок-клуба, где выступал сам Цой, а также Nautilus Pompilius, «Чайф», «Агата Кристи» и многие другие. Рисунок фломастером за авторством Виктора Цоя продали на аукционе за 250 тысяч рублей в 2017 году.

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На аукционе современного искусства VLADEY произведение Виктора Цоя, лидера культовой группы «Кино», было продано за рекордную сумму в размере 76,9 тысячи евро, что превышает восемь миллионов рублей. Об этом сообщил telegram-канал аукционного дома. «„Продано!“ прозвучало на сумме в 60 000 евро за работу Виктора Цоя — абсолютный мировой рекорд, превышение верхнего эстимейта в 5 раз. Итоговая сумма с комиссией составила 76 972 евро», — говорится в сообщении. Изначально произведение искусства, изображающее «квадратноголового человечка» Виктора Цоя, выполненное маркерами, было оценено в 15 тысяч евро. Ранее URA.RU писало о продаже сцены Свердловского рок-клуба, где выступал сам Цой, а также Nautilus Pompilius, «Чайф», «Агата Кристи» и многие другие. Рисунок фломастером за авторством Виктора Цоя продали на аукционе за 250 тысяч рублей в 2017 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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