Рисунок Виктора Цоя продали на аукционе за рекордную сумму

На аукционе современного искусства VLADEY произведение Виктора Цоя, лидера культовой группы «Кино», было продано за рекордную сумму в размере 76,9 тысячи евро, что превышает восемь миллионов рублей. Об этом сообщил telegram-канал аукционного дома.
«„Продано!“ прозвучало на сумме в 60 000 евро за работу Виктора Цоя — абсолютный мировой рекорд, превышение верхнего эстимейта в 5 раз. Итоговая сумма с комиссией составила 76 972 евро», — говорится в сообщении. Изначально произведение искусства, изображающее «квадратноголового человечка» Виктора Цоя, выполненное маркерами, было оценено в 15 тысяч евро.
Ранее URA.RU писало о продаже сцены Свердловского рок-клуба, где выступал сам Цой, а также Nautilus Pompilius, «Чайф», «Агата Кристи» и многие другие. Рисунок фломастером за авторством Виктора Цоя продали на аукционе за 250 тысяч рублей в 2017 году.
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