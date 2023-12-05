На аукционе в Екатеринбурге продадут сцену, где выступал Свердловский рок-клуб. Фото

06 декабря 2023 в 14:29 Размер текста - 17 +

Эту футболку, которая была выпущена для участников последнего тура Nautilus Pompilius в 1997 году, подадут на аукционе Фото: Илья Московец © URA.RU На первом аукционе крупного дом «Литфонда» продадут малоизвестные стихи актера и музыканта Петра Мамонова, магнитоальбом Майка Науменко, а также фрагмент сцены Дома культуры, на которой выступали Nautilus Pompilius, «Чайф» и «Агата Кристи». Об этом URA.RU рассказали представители аукционного дома. «В Екатеринбурге библиофилов порадуют представленные к торгам малоизвестные стихи Петра Мамонова с эпиграфом Чехова и рукопись сборника его ранних стихотворений „Двойное дно“ (Москва, 1980 г.)», — сообщили в «Литфонде». Сборник неизвестной лирики Мамонова создан за несколько лет до возникновения рок-группы «Звуки Му», в нем есть авторские инскрипты и пометы на листах. Стартовая ставка составляет 50 тысяч рублей. Можно будет приобрести и магнитоальбом Майка Науменко «Сладкая N и другие» с 16 песнями, двумя фотографиями и первым вариантом оформления альбома, который не ушел в тираж. На торги выставят редчайший виниловый французский панк-сборник с участием группы «Гражданская оборона» за 22 тысячи рублей, фотопортрет Александра Башлачева в комплекте с эскизом обложки невышедшего посмертного диска рок-звезды и снимок с Сергеем Курехиным, который запечатлен на сцене свердловского Горного института. Также будет доступна для покупки футболка с портретом Вячеслава Бутусова, выпущенная для участников музыкального тура группы Nautilus Pompilius в 1997 году. «Известно, что 14 июня 1997 года на крытом хоккейном корте стадиона „Юность“ в Екатеринбурге состоялся финальный концерт Nautilus Pompilius, после чего группа официально прекратила свое существование. Приуроченная к событию футболка представляет коллекционную ценность, ставка за нее объявлена 25 000 рублей», — рассказали в «Литфонде». Особой изюминкой станет фрагмент сцены Дома культуры имени Свердлова, где выступали уральские рокеры, Майк Науменко и Виктор Цой. Покупателю вручат сертификат подлинности, подписанный президентом и архивариусом Свердловского рок-клуба. Торги пройдут уже 14 декабря. Редчайший виниловый французский панк-сборник с участием группы «Гражданская оборона» выставят на аукционе 14 декабря Фото предоставлено аукционным домом «Литфонд» За 20 тысяч рублей можно будет купить фотоснимок с Сергеем Курехиным, который запечатлен на сцене свердловского Горного института, играющим чайной ложкой на тарелке барабана Фото предоставлено аукционным домом «Литфонд» Фото предоставлено аукционным домом «Литфонд» А это малоизвестные стихи Петра Мамонова Фото предоставлено аукционным домом «Литфонд» Магнитоальбом Майка Науменко «Сладкая N и другие» Фото предоставлено аукционным домом «Литфонд» Фотопортрет Александра Башлачева, знаменитого выпускника Уральского госуниверситета Фото предоставлено аукционным домом «Литфонд» С фото в комплекте будет идти эскиз обложки невышедшего посмертного диска рок-звезды Фото предоставлено аукционным домом «Литфонд» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На первом аукционе крупного дом «Литфонда» продадут малоизвестные стихи актера и музыканта Петра Мамонова, магнитоальбом Майка Науменко, а также фрагмент сцены Дома культуры, на которой выступали Nautilus Pompilius, «Чайф» и «Агата Кристи». Об этом URA.RU рассказали представители аукционного дома. «В Екатеринбурге библиофилов порадуют представленные к торгам малоизвестные стихи Петра Мамонова с эпиграфом Чехова и рукопись сборника его ранних стихотворений „Двойное дно“ (Москва, 1980 г.)», — сообщили в «Литфонде». Сборник неизвестной лирики Мамонова создан за несколько лет до возникновения рок-группы «Звуки Му», в нем есть авторские инскрипты и пометы на листах. Стартовая ставка составляет 50 тысяч рублей. Можно будет приобрести и магнитоальбом Майка Науменко «Сладкая N и другие» с 16 песнями, двумя фотографиями и первым вариантом оформления альбома, который не ушел в тираж. На торги выставят редчайший виниловый французский панк-сборник с участием группы «Гражданская оборона» за 22 тысячи рублей, фотопортрет Александра Башлачева в комплекте с эскизом обложки невышедшего посмертного диска рок-звезды и снимок с Сергеем Курехиным, который запечатлен на сцене свердловского Горного института. Также будет доступна для покупки футболка с портретом Вячеслава Бутусова, выпущенная для участников музыкального тура группы Nautilus Pompilius в 1997 году. «Известно, что 14 июня 1997 года на крытом хоккейном корте стадиона „Юность“ в Екатеринбурге состоялся финальный концерт Nautilus Pompilius, после чего группа официально прекратила свое существование. Приуроченная к событию футболка представляет коллекционную ценность, ставка за нее объявлена 25 000 рублей», — рассказали в «Литфонде». Особой изюминкой станет фрагмент сцены Дома культуры имени Свердлова, где выступали уральские рокеры, Майк Науменко и Виктор Цой. Покупателю вручат сертификат подлинности, подписанный президентом и архивариусом Свердловского рок-клуба. Торги пройдут уже 14 декабря.