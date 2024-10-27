В США расследуют контакты Путина и Илона Маска

В США беспокоятся о возможных контактах американского предпринимателя Илона Маска и президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказал глава NASA Билл Нельсон.
«Я не знаю, правда ли это [контакты Маска и Путина]. Я считаю, что это следует расследовать», — заявил Билл Нельсон в беседе с Semafor. По его словам, если слухи о «многочисленных» разговорах российского президента и американского предпринимателя подтвердятся, то это вызовет беспокойство у NASA, Пентагона и некоторых спецслужб.
Ранее американские издания сообщили о якобы имеющих место регулярных телефонных разговорах Путина и Маска. В частности, они обсуждали тему Тайваня и активации над ним Starlink для помощи «китайскому другу Путина» председателю Китая Си Цзиньпину. При этом источники издание не называло, пишет «Национальная служба новостей».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию о многократных контактах. По его словам, единственный разговор между Путиным и Маском произошел до 2022 года и имел ознакомительный характер, в ходе которого обсуждались технологические решения.
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