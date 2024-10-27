В США расследуют контакты Путина и Илона Маска

Глава NASA Нельсон: Пентагон беспокоится о разговорах Путина с Маском
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Телефонные разговоры главы РФ Владимира Путина и предпринимателя из США Илона Маска вызовут беспокойство у NASA, сообщил ее глава Билл Нельсон
Телефонные разговоры главы РФ Владимира Путина и предпринимателя из США Илона Маска вызовут беспокойство у NASA, сообщил ее глава Билл Нельсон Фото:

В США беспокоятся о возможных контактах американского предпринимателя Илона Маска и президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказал глава NASA Билл Нельсон.

«Я не знаю, правда ли это [контакты Маска и Путина]. Я считаю, что это следует расследовать», — заявил Билл Нельсон в беседе с Semafor. По его словам, если слухи о «многочисленных» разговорах российского президента и американского предпринимателя подтвердятся, то это вызовет беспокойство у NASA, Пентагона и некоторых спецслужб.

Ранее американские издания сообщили о якобы имеющих место регулярных телефонных разговорах Путина и Маска. В частности, они обсуждали тему Тайваня и активации над ним Starlink для помощи «китайскому другу Путина» председателю Китая Си Цзиньпину. При этом источники издание не называло, пишет «Национальная служба новостей». 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию о многократных контактах. По его словам, единственный разговор между Путиным и Маском произошел до 2022 года и имел ознакомительный характер, в ходе которого обсуждались технологические решения.

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В США беспокоятся о возможных контактах американского предпринимателя Илона Маска и президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказал глава NASA Билл Нельсон. «Я не знаю, правда ли это [контакты Маска и Путина]. Я считаю, что это следует расследовать», — заявил Билл Нельсон в беседе с Semafor. По его словам, если слухи о «многочисленных» разговорах российского президента и американского предпринимателя подтвердятся, то это вызовет беспокойство у NASA, Пентагона и некоторых спецслужб. Ранее американские издания сообщили о якобы имеющих место регулярных телефонных разговорах Путина и Маска. В частности, они обсуждали тему Тайваня и активации над ним Starlink для помощи «китайскому другу Путина» председателю Китая Си Цзиньпину. При этом источники издание не называло, пишет «Национальная служба новостей».  Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию о многократных контактах. По его словам, единственный разговор между Путиным и Маском произошел до 2022 года и имел ознакомительный характер, в ходе которого обсуждались технологические решения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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