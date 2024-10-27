ВС РФ начали штурм Кураховки в ДНР

Российская армия вошла в Кураховку после освобождения Горняка, сообщили военкоры
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия вошла в Кураховку (ДНР) и начала штурм населенного пункта. Об этом сообщили военкоры.
«ВС РФ вошли в Кураховку <...> идет штурм», — сообщили в telegram-канале «Военное дело». Там отметили, что это произошло после освобождения населенного пункта Горняк.
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