ВС РФ начали штурм Кураховки в ДНР

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Российская армия вошла в Кураховку после освобождения Горняка, сообщили военкоры
Российская армия вошла в Кураховку после освобождения Горняка, сообщили военкоры Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская армия вошла в Кураховку (ДНР) и начала штурм населенного пункта. Об этом сообщили военкоры.

«ВС РФ вошли в Кураховку <...> идет штурм», — сообщили в telegram-канале «Военное дело». Там отметили, что это произошло после освобождения населенного пункта Горняк.

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Российская армия вошла в Кураховку (ДНР) и начала штурм населенного пункта. Об этом сообщили военкоры. «ВС РФ вошли в Кураховку <...> идет штурм», — сообщили в telegram-канале «Военное дело». Там отметили, что это произошло после освобождения населенного пункта Горняк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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