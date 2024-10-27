В Чехии спрогнозировали, кому достанется украинская оборонная промышленность после СВО

Forum24: оборонная промышленность Украины в случае поражения ВСУ перейдет к РФ
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Чешские СМИ предполагают, что украинская оборонная промышленность перейдет к России после поражения ВСУ (фото из архива)
Чешские СМИ предполагают, что украинская оборонная промышленность перейдет к России после поражения ВСУ (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская оборонная промышленность может перейти в руки России в случае поражения Киева. Об этом сообщают чешские СМИ.

«У Зеленского есть свой план победы, который может быть реалистичным, а может и нет. Однако Брюссель не разработал ни одного подобного плана или общей стратегии. И поэтому вполне может случиться, что Евросоюз начнет строить оборонную промышленность, которая из-за поражения или предательства Трампа в конечном итоге перейдет к русским и будет использована против нас», — пишет Forum24.

Кроме того, автор материала указывает на то, что доверие Брюсселя к украинским оборонным мощностям является признанием неудачи мобилизации собственной промышленной базы Европы по сравнению с российской военной экономикой. Это подчеркивает сложности, с которыми сталкивается ЕС в создании надежной и эффективной оборонной стратегии.

Ранее глава Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что на Украине готов первый завод по производству танков. В связи с этим заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ждет, когда российские силы нанесут удар по заводу, назвав это «праздничным салютом».

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Украинская оборонная промышленность может перейти в руки России в случае поражения Киева. Об этом сообщают чешские СМИ. «У Зеленского есть свой план победы, который может быть реалистичным, а может и нет. Однако Брюссель не разработал ни одного подобного плана или общей стратегии. И поэтому вполне может случиться, что Евросоюз начнет строить оборонную промышленность, которая из-за поражения или предательства Трампа в конечном итоге перейдет к русским и будет использована против нас», — пишет Forum24. Кроме того, автор материала указывает на то, что доверие Брюсселя к украинским оборонным мощностям является признанием неудачи мобилизации собственной промышленной базы Европы по сравнению с российской военной экономикой. Это подчеркивает сложности, с которыми сталкивается ЕС в создании надежной и эффективной оборонной стратегии. Ранее глава Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что на Украине готов первый завод по производству танков. В связи с этим заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ждет, когда российские силы нанесут удар по заводу, назвав это «праздничным салютом».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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