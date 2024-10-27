Украинская оборонная промышленность может перейти в руки России в случае поражения Киева. Об этом сообщают чешские СМИ.
«У Зеленского есть свой план победы, который может быть реалистичным, а может и нет. Однако Брюссель не разработал ни одного подобного плана или общей стратегии. И поэтому вполне может случиться, что Евросоюз начнет строить оборонную промышленность, которая из-за поражения или предательства Трампа в конечном итоге перейдет к русским и будет использована против нас», — пишет Forum24.
Кроме того, автор материала указывает на то, что доверие Брюсселя к украинским оборонным мощностям является признанием неудачи мобилизации собственной промышленной базы Европы по сравнению с российской военной экономикой. Это подчеркивает сложности, с которыми сталкивается ЕС в создании надежной и эффективной оборонной стратегии.
Ранее глава Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что на Украине готов первый завод по производству танков. В связи с этим заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ждет, когда российские силы нанесут удар по заводу, назвав это «праздничным салютом».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.