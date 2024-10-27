Baza узнала, в каком состоянии владелец Readovka, попавший в жесткое ДТП

Baza: владелец Readovka находится в коме после жесткого ДТП на квадроцикле
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Костылев находится в коме после ДТП
Алексей Костылев находится в коме после ДТП Фото:

Владелец интернет-издания Readovka Алексей Костылев находится в крайне тяжелом состоянии после аварии на квадроцикле. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и в настоящее время лежит в реанимационном отделении.

«Владелец Readovka находится в коме в крайне тяжелом состоянии после ДТП на квадроцикле. Алексей Костылев подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», — пишет telegram-канал Baza.

Костылев получил серьезные травмы, включая перелом основания черепа и открытую черепно-мозговую травму. У него диагностированы ушиб головного мозга, тупая травма живота и закрытый перелом костей таза.

Состояние владельца Readovka оценивается как критическое. В настоящий момент его готовят к транспортировке в Москву с помощью борта санавиации.

Ранее стало известно, что владелец интернет-издания Readovka Алексей Костылев попал в жесткое ДТП на квадроцикле в Смоленской области. Он был доставлен в областную больницу без сознания, ему провели срочную операцию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Владелец интернет-издания Readovka Алексей Костылев находится в крайне тяжелом состоянии после аварии на квадроцикле. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и в настоящее время лежит в реанимационном отделении. «Владелец Readovka находится в коме в крайне тяжелом состоянии после ДТП на квадроцикле. Алексей Костылев подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», — пишет telegram-канал Baza. Костылев получил серьезные травмы, включая перелом основания черепа и открытую черепно-мозговую травму. У него диагностированы ушиб головного мозга, тупая травма живота и закрытый перелом костей таза. Состояние владельца Readovka оценивается как критическое. В настоящий момент его готовят к транспортировке в Москву с помощью борта санавиации. Ранее стало известно, что владелец интернет-издания Readovka Алексей Костылев попал в жесткое ДТП на квадроцикле в Смоленской области. Он был доставлен в областную больницу без сознания, ему провели срочную операцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...