Baza узнала, в каком состоянии владелец Readovka, попавший в жесткое ДТП

Владелец интернет-издания Readovka Алексей Костылев находится в крайне тяжелом состоянии после аварии на квадроцикле. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и в настоящее время лежит в реанимационном отделении.
«Владелец Readovka находится в коме в крайне тяжелом состоянии после ДТП на квадроцикле. Алексей Костылев подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», — пишет telegram-канал Baza.
Костылев получил серьезные травмы, включая перелом основания черепа и открытую черепно-мозговую травму. У него диагностированы ушиб головного мозга, тупая травма живота и закрытый перелом костей таза.
Состояние владельца Readovka оценивается как критическое. В настоящий момент его готовят к транспортировке в Москву с помощью борта санавиации.
Ранее стало известно, что владелец интернет-издания Readovka Алексей Костылев попал в жесткое ДТП на квадроцикле в Смоленской области. Он был доставлен в областную больницу без сознания, ему провели срочную операцию.
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