Моргенштерн* поднял цену за выступления и отказался от водки

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом РФ иноагентом), покинувший Россию в начале 2024 года, значительно изменил ценовую политику для частных мероприятий с его участием и обновил собственный райдер. Теперь стоимость его выступления увеличилась на шесть миллионов рублей по сравнению с 2023 годом, однако расходы на организацию выступления стали немного ниже.
«Раньше состоятельные фанаты „грязной рэпчины“ могли позволить себе живое исполнение любимых хитов за девять миллионов рублей. Теперь же Морген* и его команда будут петь лишь за 14,9 миллиона, однако за быстрое согласование музыкант готов скинуть 20% от суммы», — пишет Life. Отмечается, что рэпер также сократил количество алкоголя в своем райдере, вместо 30 бутылок пива указано 15. А водка была заменена на коньяк и вино.
Ранее стало известно, что мать Моргенштерна восемь лет не может закрыть задолженность в несколько миллионов. Суд обязал женщину выплатить более трех миллионов рублей из-за неуплаты аренды.
*Моргенштерн внесен Минюстом РФ в список иноагентов
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