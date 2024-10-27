Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курахове (Донецкая народная республика) оказалась фактически в оперативном окружении. Об этом сообщил представитель силовых структур.
«Курахово фактически в оперативном окружении», — заявили ТАСС в силовых структурах. Уточняется, что этому способствовало освобождение ряда населенных пунктов, к которым относятся Измайловка и Александрополь. Также ситуацию усугубило бегство подразделений ВСУ из населенных пунктов Горняк и Богоявленка.
Ранее сообщалось, что положение ВСУ в ДНР стало критически уязвимым. Это произошло после того как Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) освободили город Селидово и сместили линию боевого соприкосновения к Покровску и Курахово.
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