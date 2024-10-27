Группировка ВСУ в Курахово оказалась в оперативном окружении

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Российские военные окружили ВСУ в Курахове
Российские военные окружили ВСУ в Курахове Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курахове (Донецкая народная республика) оказалась фактически в оперативном окружении. Об этом сообщил представитель силовых структур.

«Курахово фактически в оперативном окружении», — заявили ТАСС в силовых структурах. Уточняется, что этому способствовало освобождение ряда населенных пунктов, к которым относятся Измайловка и Александрополь. Также ситуацию усугубило бегство подразделений ВСУ из населенных пунктов Горняк и Богоявленка.

Ранее сообщалось, что положение ВСУ в ДНР стало критически уязвимым. Это произошло после того как Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) освободили город Селидово и сместили линию боевого соприкосновения к Покровску и Курахово.

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Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курахове (Донецкая народная республика) оказалась фактически в оперативном окружении. Об этом сообщил представитель силовых структур. «Курахово фактически в оперативном окружении», — заявили ТАСС в силовых структурах. Уточняется, что этому способствовало освобождение ряда населенных пунктов, к которым относятся Измайловка и Александрополь. Также ситуацию усугубило бегство подразделений ВСУ из населенных пунктов Горняк и Богоявленка. Ранее сообщалось, что положение ВСУ в ДНР стало критически уязвимым. Это произошло после того как Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) освободили город Селидово и сместили линию боевого соприкосновения к Покровску и Курахово.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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