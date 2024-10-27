«Осторожно, новости»: четверо осужденных сбежали из ИЦ в Забайкалье

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В Забайкалье сбежало четверо осужденных, мужчины не явились на исправительные работы, пишет "Осторожно, новости"
В Забайкалье сбежало четверо осужденных, мужчины не явились на исправительные работы, пишет "Осторожно, новости" Фото:

Четверо осужденных сбежали из исправительного центра (ИЦ) №1 в Нерчинске, Забайкальский край. Мужчины не явились на принудительные работы, которые были назначены им в рамках отбывания наказания.

«Четверо судебных исполнителей [сбежали] из исправительного центра в Забайкалье», — сообщил telegram-канал «Осторожно, новости». Отмечается, что беглецы не пришли на назначенные им принудительные работы. Среди сбежавших — лица, осужденные за кражи и иные преступления.

Подробности побега пока неизвестны. Полиция объявила беглецов в розыск.

Ранее в Липецкой области шесть заключенных сбежали из ИК-2. Для побега они прорыли туннель длинной 65 метров. Один из сбежавших заключенных оказал сопротивление при задержании, полицейские применили табельное оружие.

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Четверо осужденных сбежали из исправительного центра (ИЦ) №1 в Нерчинске, Забайкальский край. Мужчины не явились на принудительные работы, которые были назначены им в рамках отбывания наказания. «Четверо судебных исполнителей [сбежали] из исправительного центра в Забайкалье», — сообщил telegram-канал «Осторожно, новости». Отмечается, что беглецы не пришли на назначенные им принудительные работы. Среди сбежавших — лица, осужденные за кражи и иные преступления. Подробности побега пока неизвестны. Полиция объявила беглецов в розыск. Ранее в Липецкой области шесть заключенных сбежали из ИК-2. Для побега они прорыли туннель длинной 65 метров. Один из сбежавших заключенных оказал сопротивление при задержании, полицейские применили табельное оружие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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