«14 дней приходится сидеть с лихорадкой»: врач рассказала, кому стоит сделать прививку от гриппа

Ближе к началу ноября в России ежегодно начинается сезон гриппа. Многие предпочитают не проходить вакцинацию и надеются, что болезнь обойдет их стороной, однако это не всегда верное решение. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала URA.RU, сможет ли прививка спасти от болезни и кому лучше ее не ставить.
Зачем делать прививку от гриппа
По словам врача, заражение гриппом может обернуться для человека серьезными проблемами со здоровьем. Даже в легкой форме болезнь заставит проваляться в кровати с высокой температурой, а осложнения и вовсе потребует серьезного лечения.
«Нередко 10–14 дней человеку приходится сидеть на больничном с лихорадкой, общей слабостью, мышечной и головной болью, насморком, кашлем. А у маленьких детей, людей пожилых или с хроническими заболеваниями грипп может вызвать тяжелые осложнения — пневмонию, менингит, отек мозга, дыхательную недостаточность, миозит, миокардит», — предупредила Екатерина Демьяновская. «Если гриппом заболела беременная женщина, есть риск, что инфекция станет причиной нарушений развития плода».
Врач подчеркнула, что вакцинация не дает 100% гарантии того, что человек не заболеет гриппом. Прививка лишь сделает организм менее восприимчивым к заражению, что в большинстве случаев поможет намного легче перенести болезнь. «Если вакцинированный человек заболевает, он в абсолютном большинстве случаев переносит недомогание легче», — отметила Екатерина Демьяновская. «У вакцинированного меньше вероятность получить тяжелые осложнения».
Как часто нужно делать прививку от гриппа
Вакцинироваться от гриппа нужно раз в 12 месяцев. Ежегодная прививка помогает обновить антитела и снизить чувствительность к актуальным штаммам вируса.
Чтобы прививка была полезной каждый год, ученые отслеживают штаммовый состав в текущем сезоне вирусов гриппа. Ежегодно ВОЗ публикует рекомендации по составу вакцин для максимально эффективной защиты.
Кому нужно вакцинироваться от гриппа
Врач подчеркнула, что прививку от гриппа рекомендуют делать взрослыми детям, начиная с шести месяцев. Особенно важно вакцинироваться тем, кто находится в группе риска. «Это люди старше 60 лет, беременные женщины, военные, медицинские работники, люди с хроническими заболеваниями и люди, которые часто болеют ОРВИ», — пояснила Екатерина Демьяновская. «Иммунитет нарастает через две-четыре недели после вакцинации, поэтому стоит поторопиться, чтобы приобрести защиту до начала активного сезона гриппа».
Кому не стоит вакцинироваться от гриппа
Екатерина Демьяновская предупредила, что перед прививкой лучше вакцинацией лучше пройти осмотр терапевта или педиатра. «Стоит отложить вакцинацию, если у человека есть признаки острого респираторного заболевания, — добавила Екатерина Демьяновская. „Также прививку не делают тем, у кого есть аллергия на белок куриного яйца, некоторые вакцины делают на его основе, или индивидуальная непереносимость какого-либо компонента вакцины“.
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