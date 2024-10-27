Захарова выступила с жестким заявлением после выборов в Грузии

28 октября 2024 в 00:41 Размер текста - 17 +

Захарова прокомментировала слова Зурабишвили о «европейском будущем» Грузии Фото: Денис Моргунов © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о непризнании результатов парламентских выборов, задала ей вопрос, чем грузинское будущее хуже европейского. Об этом она написала в соцсети. Новость по теме На выборах в Грузии выиграла лояльная к РФ партия: спорные результаты, протесты оппозиции, драки «У меня вопрос к Зурабишвили: а чем грузинское будущее хуже европейского? Грузия, напомню французской гражданке, древнее Франции», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она также упомянула, что президент Грузии обвинила выборы в том, что они влекут за собой «подчинение Грузии России» и настаивала на невозможности отнять у Грузии европейское будущее. Захарова подчеркнула несостоятельность аргументов Зурабишвили, указывая на глубокие исторические корни Грузии и важность собственной культурной идентичности страны. Захарова обратила внимание на то, что вопросы внутренней и внешней политики должны решаться на основе реальных интересов граждан и учета исторического контекста. Ранее в Грузии после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» на парламентских выборах набрала 54,2% голосов, пишет «Национальная служба новостей». Зурабишвили выразила свое несогласие с итогами недавно прошедших парламентских выборов. Глава государства призывает граждан выйти на массовый протест. Партия Михаила Саакашвили, бывшего президента Грузии, ранее также выразила свое несогласие с результатами выборов, бойкотируя работу парламента. Кроме того, оппозиция анонсировала начало протестных акций с 27 октября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о непризнании результатов парламентских выборов, задала ей вопрос, чем грузинское будущее хуже европейского. Об этом она написала в соцсети. «У меня вопрос к Зурабишвили: а чем грузинское будущее хуже европейского? Грузия, напомню французской гражданке, древнее Франции», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она также упомянула, что президент Грузии обвинила выборы в том, что они влекут за собой «подчинение Грузии России» и настаивала на невозможности отнять у Грузии европейское будущее. Захарова подчеркнула несостоятельность аргументов Зурабишвили, указывая на глубокие исторические корни Грузии и важность собственной культурной идентичности страны. Захарова обратила внимание на то, что вопросы внутренней и внешней политики должны решаться на основе реальных интересов граждан и учета исторического контекста. Ранее в Грузии после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» на парламентских выборах набрала 54,2% голосов, пишет «Национальная служба новостей». Зурабишвили выразила свое несогласие с итогами недавно прошедших парламентских выборов. Глава государства призывает граждан выйти на массовый протест. Партия Михаила Саакашвили, бывшего президента Грузии, ранее также выразила свое несогласие с результатами выборов, бойкотируя работу парламента. Кроме того, оппозиция анонсировала начало протестных акций с 27 октября.