Зурабашвили призвала к протестам против итогов выборов

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Зурабишвили призывает население к митингу из-за выборов
Зурабишвили призывает население к митингу из-за выборов Фото:

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала население к мирному протесту против результатов парламентских выборов. Сбор назначен на вечер понедельника, 28 октября, у здания парламента в Тбилиси. 

«Я хочу всех вас пригласить завтра вечером в семь часов [18:00 мск] на [проспект] Руставели для того, чтобы мы вместе объявили миру и себе, что не признаем эти выборы», — заявила Зурабишвили на брифинге. Она подчеркнула, что акция будет проходить в мирном режиме.

Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. На них одержала верх правящая партия «Грузинская мечта». Что как выборы скажутся на отношениях Грузии с Россией и что означает победа правящей партии — в материале URA.RU.

На Западе опасались победы правящей партии. Грузинский политолог Ираклий Гогава высказывал мнение, что в стране могут попытаться организовать «цветную революцию» или государственный переворот, передает Pravda.ru.

Зурабишвили не согласилась с результатами прошедших парламентских выборов. Она назвала из сфальсифицированными.

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала население к мирному протесту против результатов парламентских выборов. Сбор назначен на вечер понедельника, 28 октября, у здания парламента в Тбилиси.  «Я хочу всех вас пригласить завтра вечером в семь часов [18:00 мск] на [проспект] Руставели для того, чтобы мы вместе объявили миру и себе, что не признаем эти выборы», — заявила Зурабишвили на брифинге. Она подчеркнула, что акция будет проходить в мирном режиме. Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. На них одержала верх правящая партия «Грузинская мечта». Что как выборы скажутся на отношениях Грузии с Россией и что означает победа правящей партии — в материале URA.RU. На Западе опасались победы правящей партии. Грузинский политолог Ираклий Гогава высказывал мнение, что в стране могут попытаться организовать «цветную революцию» или государственный переворот, передает Pravda.ru. Зурабишвили не согласилась с результатами прошедших парламентских выборов. Она назвала из сфальсифицированными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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