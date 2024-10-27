Зурабашвили призвала к протестам против итогов выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала население к мирному протесту против результатов парламентских выборов. Сбор назначен на вечер понедельника, 28 октября, у здания парламента в Тбилиси.
«Я хочу всех вас пригласить завтра вечером в семь часов [18:00 мск] на [проспект] Руставели для того, чтобы мы вместе объявили миру и себе, что не признаем эти выборы», — заявила Зурабишвили на брифинге. Она подчеркнула, что акция будет проходить в мирном режиме.
Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. На них одержала верх правящая партия «Грузинская мечта». Что как выборы скажутся на отношениях Грузии с Россией и что означает победа правящей партии — в материале URA.RU.
На Западе опасались победы правящей партии. Грузинский политолог Ираклий Гогава высказывал мнение, что в стране могут попытаться организовать «цветную революцию» или государственный переворот, передает Pravda.ru.
Зурабишвили не согласилась с результатами прошедших парламентских выборов. Она назвала из сфальсифицированными.
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