В РФ отложили запуск обновленной 500-рублевой купюры

Выход обновленной 500-рублевой купюры откладывается в России. По первоначальным планам, выпуск банкноты с символикой Северо-Кавказского федерального округа должен был состояться в 2024 году. Однако Центральный банк РФ перенес этот срок, не уточнив новые даты.
«В этом году мы должны обсудить с экспертами Консультативного совета и жителями нашей страны символы для банкноты 1000 рублей и приступить к разработке ее дизайна. Дальше перейдем к банкнотам других номиналов — 500, 50 и 10. И к ним планируем применить аналогичный подход, что и к „тысячной“ банкноте. Поэтому график выхода этих банкнот смещается по времени. О сроках сообщим дополнительно», — пояснили в пресс-службе банка «Известиям».
Ранее появились новые купюры номиналом в пять тысяч рублей в Пермском и Алтайском краях, пишет «Национальная служба новостей». На этих банкнотах изображены достопримечательности Екатеринбурга и УрФО. Этот дизайн впервые был представлен год назад.
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