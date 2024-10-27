Смертью экс-полицейского в магнитогорском сизо вновь заинтересовались в Москве

Бастрыкин потребовал доклад о смерти заключенного в сизо в Магнитогорске

28 октября 2024 в 08:03 Размер текста - 17 +

В апреле Александр Бастрыкин повторно требовал доклад о смерти экс-сотрудника полиции в СИЗО Магнитогорска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о смерти экс-сотрудника полиции в следственном изоляторе в Магнитогорске Челябинской области. Погибший жаловался на здоровье, но помощь ему оказали поздно. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ. «Жительница Челябинской области выражает несогласие с ходом установления обстоятельств смерти супруга в следственном изоляторе в Магнитогорске. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексея Колбасина доклад об установленных обстоятельствах и результатах расследования уголовного дела», — написал telegram-канал ведомства. В декабре минувшего года мужчина начал жаловаться на ухудшение здоровья, однако на медицинское обследование его отправили только в январе 2024 года. Спустя несколько дней его госпитализировали с подозрением на перитонит и сделали операцию, но безуспешно. Как ранее писало URA.RU, обвиняемый экс-полицейский скончался в январе. Жена погибшего считает, что смерть ее мужа не была случайной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о смерти экс-сотрудника полиции в следственном изоляторе в Магнитогорске Челябинской области. Погибший жаловался на здоровье, но помощь ему оказали поздно. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ. «Жительница Челябинской области выражает несогласие с ходом установления обстоятельств смерти супруга в следственном изоляторе в Магнитогорске. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексея Колбасина доклад об установленных обстоятельствах и результатах расследования уголовного дела», — написал telegram-канал ведомства. В декабре минувшего года мужчина начал жаловаться на ухудшение здоровья, однако на медицинское обследование его отправили только в январе 2024 года. Спустя несколько дней его госпитализировали с подозрением на перитонит и сделали операцию, но безуспешно. Как ранее писало URA.RU, обвиняемый экс-полицейский скончался в январе. Жена погибшего считает, что смерть ее мужа не была случайной.