Смертью экс-полицейского в магнитогорском сизо вновь заинтересовались в Москве

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о смерти экс-сотрудника полиции в следственном изоляторе в Магнитогорске Челябинской области. Погибший жаловался на здоровье, но помощь ему оказали поздно. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.
«Жительница Челябинской области выражает несогласие с ходом установления обстоятельств смерти супруга в следственном изоляторе в Магнитогорске. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексея Колбасина доклад об установленных обстоятельствах и результатах расследования уголовного дела», — написал telegram-канал ведомства.
В декабре минувшего года мужчина начал жаловаться на ухудшение здоровья, однако на медицинское обследование его отправили только в январе 2024 года. Спустя несколько дней его госпитализировали с подозрением на перитонит и сделали операцию, но безуспешно.
Как ранее писало URA.RU, обвиняемый экс-полицейский скончался в январе. Жена погибшего считает, что смерть ее мужа не была случайной.
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