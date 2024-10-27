27 октября 2024
26 октября 2024

Смертью экс-полицейского в магнитогорском сизо вновь заинтересовались в Москве

Бастрыкин потребовал доклад о смерти заключенного в сизо в Магнитогорске
© Служба новостей «URA.RU»
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Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
В апреле Александр Бастрыкин повторно требовал доклад о смерти экс-сотрудника полиции в СИЗО Магнитогорска Фото:

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о смерти экс-сотрудника полиции в следственном изоляторе в Магнитогорске Челябинской области. Погибший жаловался на здоровье, но помощь ему оказали поздно. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.

«Жительница Челябинской области выражает несогласие с ходом установления обстоятельств смерти супруга в следственном изоляторе в Магнитогорске. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексея Колбасина доклад об установленных обстоятельствах и результатах расследования уголовного дела», — написал telegram-канал ведомства.

В декабре минувшего года мужчина начал жаловаться на ухудшение здоровья, однако на медицинское обследование его отправили только в январе 2024 года. Спустя несколько дней его госпитализировали с подозрением на перитонит и сделали операцию, но безуспешно.

Как ранее писало URA.RU, обвиняемый экс-полицейский скончался в январе. Жена погибшего считает, что смерть ее мужа не была случайной.

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о смерти экс-сотрудника полиции в следственном изоляторе в Магнитогорске Челябинской области. Погибший жаловался на здоровье, но помощь ему оказали поздно. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ. «Жительница Челябинской области выражает несогласие с ходом установления обстоятельств смерти супруга в следственном изоляторе в Магнитогорске. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексея Колбасина доклад об установленных обстоятельствах и результатах расследования уголовного дела», — написал telegram-канал ведомства. В декабре минувшего года мужчина начал жаловаться на ухудшение здоровья, однако на медицинское обследование его отправили только в январе 2024 года. Спустя несколько дней его госпитализировали с подозрением на перитонит и сделали операцию, но безуспешно. Как ранее писало URA.RU, обвиняемый экс-полицейский скончался в январе. Жена погибшего считает, что смерть ее мужа не была случайной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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