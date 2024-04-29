Бастрыкин потребовал новый доклад о смерти челябинского экс-полицейского в СИЗО

Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад о ходе расследования Фото: Следственный комитет РФ

Председатель СКР Александр Бастрыкин повторно потребовал доклад по расследованию уголовного дела по факту смерти экс-сотрудника полиции в одном из СИЗО Магнитогорска Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В соцмедиа сообщается о несогласии с ходом установления обстоятельств смерти обвиняемого в СИЗО Магнитогорска. Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СКР по Челябинской области Константина Правосудова повторный доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела», — сообщили в пресс-службе ведомства.

О смерти обвиняемого экс-полицейского Кайрата Адельбекова стало известно в январе. По данным супруги мужчины, с 29 декабря он стал жаловаться на здоровье. 14 января его госпитализировали с подозрением на перитонит, диагноз подтвердился. Уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) Бастрыкин поставил на контроль и поручил представить доклад о ходе расследования.

В феврале вдова Анара опубликовала видео, в котором рассказала о ходе проверок и попросила наказать виновных в его смерти. Адельбекова заявила, что смерть ее мужа не была случайной.