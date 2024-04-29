29 апреля 2024

Бастрыкин потребовал новый доклад о смерти челябинского экс-полицейского в СИЗО

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад о ходе расследования Фото:

Председатель СКР Александр Бастрыкин повторно потребовал доклад по расследованию уголовного дела по факту смерти экс-сотрудника полиции в одном из СИЗО Магнитогорска Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В соцмедиа сообщается о несогласии с ходом установления обстоятельств смерти обвиняемого в СИЗО Магнитогорска. Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СКР по Челябинской области Константина Правосудова повторный доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела», — сообщили в пресс-службе ведомства.

О смерти обвиняемого экс-полицейского Кайрата Адельбекова стало известно в январе. По данным супруги мужчины, с 29 декабря он стал жаловаться на здоровье. 14 января его госпитализировали с подозрением на перитонит, диагноз подтвердился. Уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) Бастрыкин поставил на контроль и поручил представить доклад о ходе расследования.

В феврале вдова Анара опубликовала видео, в котором рассказала о ходе проверок и попросила наказать виновных в его смерти. Адельбекова заявила, что смерть ее мужа не была случайной.

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Председатель СКР Александр Бастрыкин повторно потребовал доклад по расследованию уголовного дела по факту смерти экс-сотрудника полиции в одном из СИЗО Магнитогорска Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В соцмедиа сообщается о несогласии с ходом установления обстоятельств смерти обвиняемого в СИЗО Магнитогорска. Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СКР по Челябинской области Константина Правосудова повторный доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела», — сообщили в пресс-службе ведомства. О смерти обвиняемого экс-полицейского Кайрата Адельбекова стало известно в январе. По данным супруги мужчины, с 29 декабря он стал жаловаться на здоровье. 14 января его госпитализировали с подозрением на перитонит, диагноз подтвердился. Уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) Бастрыкин поставил на контроль и поручил представить доклад о ходе расследования. В феврале вдова Анара опубликовала видео, в котором рассказала о ходе проверок и попросила наказать виновных в его смерти. Адельбекова заявила, что смерть ее мужа не была случайной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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