Семейная фирма челябинского экс-губернатора избавилась от заложенного имущества

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Активы фирмы продали единственному участнику торгов Фото:
новость из сюжета
Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Семейная компания бывшег губернатора Челябинской области Бориса Дубровского ПО «Монтажник» в Магнитогорске продала заложенное имущество. Как сообщила конкурсный управляющий Елена Соломка, активы реализованы за 17,4 млн рублей.

«Лот № 1: недвижимое имущество, находящееся в залоге у ООО „Интекс“. Покупатель ООО „СтройМонтажСервис“. Цена приобретения — 17,423 млн рублей», — сообщила Соломка.

Покупатель, который занимается строительством зданий, приобрел комплекс имущества. В его составе имеются право аренды промзоны размером в 4,2 тысячи кв метров, бытовое здание, две самовольные постройки — цех с гаражом, оборудование. Торговаться не пришлось. Компания стала единственным участником аукциона.

Банкротом ПО «Монтажник» признали летом 2020 года. Финансово несостоятельными также стали Дубровский-старший и его сын Александр. Комментарии СМИ представители семьи СМИ не дают.

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Семейная компания бывшег губернатора Челябинской области Бориса Дубровского ПО «Монтажник» в Магнитогорске продала заложенное имущество. Как сообщила конкурсный управляющий Елена Соломка, активы реализованы за 17,4 млн рублей. «Лот № 1: недвижимое имущество, находящееся в залоге у ООО „Интекс“. Покупатель ООО „СтройМонтажСервис“. Цена приобретения — 17,423 млн рублей», — сообщила Соломка. Покупатель, который занимается строительством зданий, приобрел комплекс имущества. В его составе имеются право аренды промзоны размером в 4,2 тысячи кв метров, бытовое здание, две самовольные постройки — цех с гаражом, оборудование. Торговаться не пришлось. Компания стала единственным участником аукциона. Банкротом ПО «Монтажник» признали летом 2020 года. Финансово несостоятельными также стали Дубровский-старший и его сын Александр. Комментарии СМИ представители семьи СМИ не дают.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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