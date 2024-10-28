Семейная фирма челябинского экс-губернатора избавилась от заложенного имущества

Семейная компания бывшег губернатора Челябинской области Бориса Дубровского ПО «Монтажник» в Магнитогорске продала заложенное имущество. Как сообщила конкурсный управляющий Елена Соломка, активы реализованы за 17,4 млн рублей.
«Лот № 1: недвижимое имущество, находящееся в залоге у ООО „Интекс“. Покупатель ООО „СтройМонтажСервис“. Цена приобретения — 17,423 млн рублей», — сообщила Соломка.
Покупатель, который занимается строительством зданий, приобрел комплекс имущества. В его составе имеются право аренды промзоны размером в 4,2 тысячи кв метров, бытовое здание, две самовольные постройки — цех с гаражом, оборудование. Торговаться не пришлось. Компания стала единственным участником аукциона.
Банкротом ПО «Монтажник» признали летом 2020 года. Финансово несостоятельными также стали Дубровский-старший и его сын Александр. Комментарии СМИ представители семьи СМИ не дают.
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